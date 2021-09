Energa pomaga pielęgnować polskie tradycje

Integracja, aktywizacja i wsparcie lokalnych społeczności, promocja polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymiana międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Takie cele przyświecają trwającemu od kilku miesięcy Festiwalowi Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, którego finał zaplanowano na 25 września.

Koła Gospodyń Wiejskich z całego kraju na cyklicznych spotkaniach odbywających się od 29 maja prezentowały „Polskę Od Kuchni”, czyli od strony smaków, zapachów i wyjątkowych lokalnych potraw. A wszystko przy wsparciu Energi z Grupy ORLEN.

Tegoroczna, a zarazem pierwsza edycja Festiwalu „Polska od Kuchni”, odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Już w tym momencie możemy mówić o ogromnym sukcesie festiwalu. A z całą pewnością nie odbyłby się bez partnerów, między innymi bez jednego z naszych kluczowych sponsorów, Energi. Wspólnie przez te miesiące rozbudziliśmy energię do polskiej kultury w dziesiątkach tysięcy ludzi – mówi Paulina Żółtańska, organizatorka Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.

Polska tożsamość kulinarna

Na odbywających się w każdym z 16 województw spotkaniach, można było nie tylko posmakować potraw, których receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie, ale również nauczyć się samodzielnie je przygotowywać. Podczas warsztatów i pokazów kulinarnych prowadzonych przez znanych szefów kuchni każdy miał możliwość obserwowania procesu przygotowania dań pełnych smaków i zapachów polskiej kuchni. W wątki tożsamości kulinarnej i kulturowej wpleciona była również promocja zdrowego stylu życia i edukacja ekologiczna.

Kuchnia łączy pokolenia

Organizatorzy tego ogólnopolskiego cyklu wydarzeń chcieli podkreślić, jak ważne jest to, by idąc z duchem czasu pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich ma na celu integrację i aktywizację różnych grup społecznych. I jak się okazało, międzypokoleniowa wymiana wiedzy i umiejętności niesie za sobą mnóstwo pozytywnej energii, a przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom może odbywać się w ciekawej formie zabawy. Pokazy kulinarne, warsztaty, degustacje, aktywności dla całych rodzin, spotkania z gwiazdami i celebrytami, a także koncerty to tylko niektóre z atrakcji festiwalu.

Szczypta rywalizacji

Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji, a także pogłębić wiedzę o kulturze każdego regionu przygotowane zostały konkursy angażujące koła z całej Polski.

Podczas edycji wojewódzkiej przeprowadzone zostały półfinały wojewódzkie konkursów. Już na tym etapie na uczestników czekały niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Finał Festiwalu, rozstrzygnięcie konkursów i wyłonienie Laureatek nagród głównych zaplanowano na 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Na koniec Festiwalu zaplanowano koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana była na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2. Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl.

