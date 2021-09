O wyzwaniach społeczeństwa cyfrowego - rusza trzeci sezon podcastu „Rozmowy Facebooka"

W najnowszym sezonie zaproszeni goście będą rozmawiać o wyzwaniach rozwijającego się społeczeństwa cyfrowego, rozterkach cyfrowej rzeczywistości oraz o tym, jakie korzyści i niebezpieczeństwa niesie ze sobą Internet

Premierowy odcinek trzeciego sezonu podcastu „Rozmowy Facebooka” już jest dostępny na platformach z podcastami.

Poprzedni sezon „Rozmów Facebooka”, który wystartował na początku marca tego roku, przybliżył słuchaczom tematy związane z przyszłością. Prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się m.in Dawid Podsiadło, Zuzanna Skalska czy Jakobe Mansztajn z „Make Life Harder”, rozmawiali o tym, jak zmienia się świat w obliczu rozwoju nowych technologii i w jaki sposób innowacje wpływają na różne sfery życia i branże na rynku.

W każdym z ośmiu odcinków nowego sezonu „Rozmów Facebooka” prowadzący – Karol Stryja, jeden z czołowych promotorów podcastów i rewolucji głosowej w Polsce oraz Edyta Kowal, ekspertka w zakresie marketingu i doradztwa strategicznego dla firm – wraz z zaproszonymi gośćmi będą rozmawiać o wyzwaniach związanych z Internetem i mediami społecznościowymi m.in. o fake newsach, twórcach i ich odpowiedzialności, kulturze unieważnienia czy wykluczeniu cyfrowym.

Równo 50 lat temu, w 1971 roku został wysłany pierwszy email. W tamtym czasie mało kto o tym wiedział, ale my już wiemy, że był to początek niesamowitej przygody w historii ludzkości, która trwa do dzisiaj. Od tamtego momentu zarówno Internet, jak i jego użytkownicy znacznie się zmienili. Właśnie ta zmiana stała się inspiracją do stworzenia trzeciego sezonu podcastu – mówi Karol Stryja, prowadzący podcast „Rozmowy Facebooka”. - Tym razem z naszymi gośćmi porozmawiamy o relacjach pomiędzy Internetem a ludźmi i tym jak na siebie wzajemnie wpływają – dodaje.