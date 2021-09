W Polsce montowane są czytniki do dowodów biometrycznych

Udało się nam zabezpieczyć dostawy - z wiarygodnego źródła - czytników do dowodów z warstwą biometryczną, przekazaliśmy je już samorządom - poinformował w poniedziałek minister ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Janusz Cieszyński

Cieszyński powiedział w poniedziałek w Radiu Plus, że dowody z warstwą biometryczną zostały przekazane samorządom, ale nie chciał zdradzić konkretnych dat, kiedy nowe dowody będą wydawane. „Jutro przekażemy na konferencji prasowej konkretne daty” – zapowiedział.

Dodał także, że wkrótce będzie gotowy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Celujemy z terminem we wrzesień. Projekt będzie gotowy jeśli nie w tym tygodniu, to w następnym lub kolejnym. To ważna ustawa, która pomoże nam chronić Polskę i Polaków przez zagrożeniami – powiedział minister ds. cyfryzacji.