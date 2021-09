„Cyfrowa Gmina”. Miliard złotych dla samorządów

Nawet 2 miliony złotych – to wsparcie, na jakie mogą liczyć samorządy w ramach programu „Cyfrowa gmina”. Pierwszy nabór wniosków rusza 18 października – ogłosił w poniedziałek w Augustowie minister Janusz Cieszyński.

Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Kierujemy go do wszystkich 2477 gmin w Polsce. Przeznaczamy na to działanie miliard złotych - powiedział Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pandemia COVID-19 obnażyła lukę cyfrową w wielu samorządach, które z dnia na dzień musiały zdalnie obsłużyć potrzeby swoich mieszkańców. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował wart miliard złotych program, który pomoże w zapewnieniu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania państwa. „Cyfrowa gmina” pozwoli ponadto sfinansować szkolenia, dzięki którym wdrożenie nowych rozwiązań przebiegnie sprawnie.

Wykluczenie cyfrowe w szczególności dotyka mniej zamożne gminy. Dlatego zaproponowany przez nas mechanizm ma charakter „cyfrowej subwencji”, która w większym stopniu pomaga mniej zamożnym samorządom. Za otrzymane pieniądze gminy będą mogły sfinansować nie tylko cyfryzację urzędów, ale także zrealizować zakupy dla jednostek podległych – szkół, instytucji kultury czy placówek ochrony zdrowia. Składanie wniosków rusza dokładnie za trzy tygodnie - 18 października – i każdy samorząd może liczyć na środki – powiedział minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od tego dnia, w ramach trzech kolejno uruchamianych naborów, gminy będą mogły ubiegać się o grant, który nie będzie wymagał wkładu własnego. Minimalna wysokość dofinansowania dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna kwota to 2 000 000 zł. Informacje o kwotach przypadających dla jednostki samorządu podawane będą najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kolejnych rund naboru grantu – będą one zależeć od liczby mieszkańców i zamożności gminy mierzonej wskaźnikiem dochodów podatkowych G.

Chcemy, aby pieniądze możliwie jak najszybciej trafiały na konta gmin – dlatego wniosek, jak i cała procedura będą proste i w pełni elektroniczne. Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki. Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r. – zapowiedział minister Janusz Cieszyński.

Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary:

Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Nabór i rozliczenie będzie odbywać się całkowicie drogą elektroniczną. Procedury są uproszczone, uruchomiliśmy system wsparcia dla wnioskodawców, a warunki konkursu są elastyczne po to, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby gmin – powiedział Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W województwie podlaskim na 118 gmin uprawnionych do aplikowania o środki w ramach „Cyfrowej Gminy” przeznaczamy ponad 26 milionów zł. W pierwszym naborze, który rusza 18 października, będzie mogło wziąć udział 38 gmin z tego regionu – powiedział minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Program „Cyfrowa Gmina” to niejedyna inicjatywa, która wspiera cyfrowy rozwój gmin na terenie województwa podlaskiego.

Dotychczas na tym terenie, ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), na cyfryzację przeznaczono ponad 113 milionów zł. W ramach tej kwoty trzech operatorów telekomunikacyjnych zaprojektuje i wybuduje sieć światłowodową do szkół i gospodarstw domowych, na terenach szczególnie oddalonych i trudnych. Łącznie do szerokopasmowej sieci nowej generacji o przepustowości co najmniej 100 MB/s zostaną podłączone 302 jednostki oświatowe i 48 218 gospodarstw domowych w województwie podlaskim (obecnie ponad 11 tys. gospodarstw domowych zostało już objętych zasięgiem sieci).

W ramach tych projektów powstanie ponad 3400 km sieci światłowodowej, przy czym obecnie wybudowano już ponad 1750 km sieci światłowodowej. Na koniec 2020 roku mieszkańcy tylko 12 proc. adresów miało dostęp do szybkiego internetu. Po zakończeniu inwestycji POPC wskaźnik ten urośnie do 83 proc. To wzrost o 71 proc.- powiedział minister Adam Andruszkiewicz.

Mnie nie trzeba przekonywać do potrzeby cyfryzacji. Uważam, że samorządy powinny przekonywać mieszkańców, żeby z dobrodziejstw cyfrowego świata korzystać. Cyfrowa Gmina to nie tylko cyfrowy urząd miejski i administracja, to również edukacja mieszkańców- powiedział Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa.

W ubiegłym i w tym roku zanotowaliśmy wyraźny wzrost liczby incydentów bezpieczeństwa oraz ataków cyberprzestępców na systemy informatyczne instytucji publicznych, w tym samorządów. Jak pokazały ostatnie miesiące samorządy potrzebują wsparcia w tym zakresie – powiedział Janusz Cieszyński.

PR/RO

