Prezydent Korei ma dość wstydliwego zwyczaju spożywania psów

Niemiecki urząd ds. ochrony zwierząt wszedł w posiadanie nagrań wideo pokazujących, że w dwóch firmach dostarczających zwierzęta m.in. do zakładów mięsnych Toennies dochodzi do łamania prawa - doniósł "Berliner Zeitung". Nie jest to pierwsza tego typu afera związana z niemiecką firmą Toennies