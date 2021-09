Aplikacja PeoPay KIDS Banku Pekao nagrodzona

Aplikacja PeoPay KIDS została doceniona przez ekspertów branży e-commerce. Jurorzy konkursu e-Commerce Polska awards organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektroniczne uznali ją za najlepsze wdrożenie w sektorze bankowych usług cyfrowych.

e-Commerce Polska awards to jeden z najważniejszych konkursów dla branży e-commerce. Jego laureatami są najbardziej innowacyjne marki działające w Polsce. Jego tegoroczna, dziewiąta edycja była rekordowa pod względem liczby zgłoszeń i ich wysokiego, bardzo wyrównanego poziomu. W kategorii Best banking implementation (najlepsza implemetacja

w sektorze bankowych usług cyfrowych) zwyciężyła aplikacja PeoPay KIDS. Bank Pekao, chcąc dotrzeć do nowej grupy docelowej oraz rozwijać nowoczesne, zdalne narzędzia finansowe, wdrożył ją w połowie 2020 roku. Nie jest to jednak tradycyjny produkt bankowy, lecz zaawansowane rozwiązanie, którego kluczowym elementem jest aplikacja mobilna, wprowadzająca dzieci w świat finansów, ucząca oszczędzania i funkcji pieniądza.

Aplikacja PeoPay KIDS jest autorskim projektem banku i na tle innych rozwiązań finansowych stanowi rzadkość, ponieważ udostępnia klientom detalicznym – w tym przypadku rodzicowi i dziecku – narzędzie znane do tej pory z bankowości korporacyjnej. Chodzi o wielopodpis. W praktyce zarządzanie finansami jest rozproszone. Przykładem jest zlecenie przelewu w aplikacji dziecka i jego autoryzacja w panelu rodzica z poziomu jego aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. To rodzic za pomocą swojego systemu decyduje o tym, do jakich funkcjonalności jego pociecha ma dostęp w aplikacji.

–Aplikacja PeoPay KIDS została stworzona przez naszych specjalistów całkowicie samodzielnie – bez udziału usługodawców zewnętrznych, dlatego nagrody, jakie nasz bank zdobywa właśnie za jej wdrożenie cieszą szczególnie i są dowodem na to, że mamy nie tylko bardzo dobre wyczucie trendów rynkowych, ale je kreujemy. W strategii na lata 2021-2024 jako jeden z filarów naszego rozwoju wskazaliśmy właśnie implementację kolejnych rozwiązań cyfrowych na najwyższym, znanym z e-commerce poziomie, czemu służy m.in. nawiązanie współpracy z TPAY – podkreśla Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao, nadzorujący pion Pion Bankowości Detalicznej.

Wyniki raportu Pekao na temat edukacji finansowej dzieci, który został przygotowany w ramach wdrożenia produktu pokazały, że rodzice dostrzegają coraz silniejszą potrzebę nauki dzieci o pieniądzach i oszczędzaniu. Badania udowodniły jednak, że sami nie są w stanie podjąć się tego zadania i oczekują wsparcia właśnie od sektora finansowego, a przede wszystkim banku.

W Polsce coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju produkty bankowe kierowane do dzieci. Przede wszystkim są to jednak oferty dla osób powyżej 13 roku życia. Bank Pekao był jednym z pierwszych, który ofertę skierował do jeszcze młodszych odbiorców – z pakietu PeoPay KIDS mogą korzystać dzieci już od 6 roku życia, a najważniejszym celem aplikacji jest nauka dzieci samodzielności i oszczędzania już od najmłodszych lat.

Aplikacja PeoPay KIDS jest jednym z najbardziej zaawansowanych tego typu narzędzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Do tej pory aplikacja PeoPay KIDS została pobrana ponad 40 tys. razy, otrzymuje ona wysokie oceny w rankingach sklepów AppStore i Sklep Play.

Mat. pras./kp