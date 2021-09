Ukochany i nieśmiertelny. "Metro" świętuje 30-lecie

Kultowy musical „Metro” w reżyserii Janusza Józefowicza i z muzyką Janusza Stokłosy 13 listopada będzie świętował swoje 30 urodziny w hali Spodka w Katowicach. Twórcy przygotowują z tej okazji nowe aranżacje piosenek, które zna cała Polska. Jubileuszowy koncert zostanie zarejestrowany przez TVP, a jednocześnie zainauguruje ogólnopolską trasę – spektakl będzie prezentowany w największych polskich miastach

Weszliśmy do studia i robimy nagranie całej muzyki po 30 latach. Sam jestem bardzo podekscytowany, ponieważ do wykonania jest dosyć karkołomne zadanie. Wszyscy, wydaje mi się, mamy w uszach przez te 30 lat te dźwięki. Co zrobić, żeby nie zepsuć, żeby to było świeże współczesne, a jednocześnie żeby zachować to, co w tej muzyce jest w pamięci, w sercach ludzi, którzy to przedstawienie widzieli – powiedział Janusz Stokłosa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach.

30 lat temu nie dysponowaliśmy takimi możliwościami jak dzisiaj, sporo było plastiku, instrumentów naśladujących inne instrumenty. Perkusja 30 lat temu brzmiała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Syntetyczne brzmienia 30 lat temu i dzisiaj dzieli epoka. W nagraniu bierze udział sporo młodych muzyków, myślę, że energia będzie jeszcze większa – dodał.