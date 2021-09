Prezydent Duda w Fox News: Polacy są przywiązani do wolności

Całość wywiadu amerykańskiej telewizji Fox News z prezydentem Andrzejem Dudą - którego fragmenty stacja wyemitowała w poniedziałek wieczorem - została już opublikowana na stronie internetowej stacji. Prezydent mówił m.in. o przywiązaniu Polaków do wolności, wyznawanych przez siebie wartościach, sukcesie programu 500 plus i kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

Duda określił w czasie kilkunastominutowej rozmowy swoje poglądy jako „raczej konserwatywne”.

Zawsze byłem szczery na temat moich poglądów. Jestem praktykującym chrześcijaninem, modlę się, nie wstydzę się tego w żaden sposób, a rodzina jest dla mnie bezcenna. Wspieram rodziny, mam poglądy pro-life i opowiadam się za obroną życia” – zadeklarował.

Prezydent opowiedział o programach socjalnych. Zwrócił uwagę na to, że program wsparcia rodziny 500 plus był jedną z jego obietnic wyborczych z 2015 roku i nazwał go „rewolucyjnym”.

Polski prezydent dodał, że program przyniósł wspaniałe efekty, które przerosły związane z nim oczekiwania. Nazwał go najlepszym z wprowadzonych programów socjalnych i podkreślił, że ubóstwo wśród dzieci zostało ograniczone o ponad 90 proc.

Nigdy wcześniej rodziny nie doświadczyły takiej pomocy. Rodziny te często znajdowały się w trudnej sytuacji, zwłaszcza te wielodzietne” – wyjaśnił.

Andrzej Duda opowiadał również w Fox News o kolejnym programie prorodzinnym - wyprawce 300 plus. Prowadzący rozmowę Tucker Carlson określił słowa Andrzeja Dudy o programach wspierających polskie rodziny jako „inspirujące”.

Prezydent bronił też rządu i większości parlamentarnej przed zarzutami o łamanie praworządności.

Obecny rząd wygrał wybory, a po raz kolejny wybrany został w 2019 roku. (…) Ja zostałem ponownie wybrany na prezydenta, a pochodzę z tego samego obozu politycznego” – zaznaczył, argumentując, że Polacy są przywiązani do wolności i nie wybraliby nikogo, kto ją ogranicza.

Prezydent podkreślił w rozmowie, że polski rząd nie wprowadza żadnych restrykcji wobec mediów społecznościowych. Pytany, czy w Polsce możliwe jest „cenzurowanie poglądów politycznych przez Twittera” (tak stało się w USA, gdzie Twitter zablokował konto byłego prezydenta Donalda Trumpa - PAP), Duda odpowiedział, że w Polsce nie zna podobnych przypadków.

Nigdy o czymś takim nie słyszałem, choć teoretycznie jest to możliwe. Oczywiście absolutnie nigdy bym tego nie poparł, bo to jeden ze sposobów ograniczania wolności słowa” – skomentował.

Sporą część wywiadu poświęcono polityce Polski wobec migrantów. Prezydent przypomniał, że Polska w 2015 roku nie zgodziła się na proponowany przez niektóre państwa Unii Europejskiej system rozdzielania migrantów między poszczególne państwa członkowskie.

Odpowiedzieliśmy bardzo jasno, że jeśli ktokolwiek chce przyjechać do Polski i szuka pomocy lub wparcia (…), zaakceptujemy taką osobę i udzielimy jej pomocy. Nie zgodziliśmy się jednocześnie na przywożenie do Polski ludzi siłą” – argumentował.

Obecny kryzys migracyjny na granicy Polski z Białorusią, jest wynikiem „absolutnie nieodpowiedzialnych, wręcz obłąkańczych jak na międzynarodowe standardy zachowań władz Białorusi” - wyjaśniał Duda.

„Władze białoruskie przerzucają tych ludzi (przekraczających nielegalnie granicę migrantów - PAP) na naszą granicę, tak samo jak na granice z Łotwą i Litwą” – opisywał prezydent.

Podkreślił, że polityka migracyjna polskiego rządu miała i ma poparcie większości mieszkańców kraju i pozostaje w zgodzie z zasadami UE.

Przede wszystkim wypełniamy nasz europejski obowiązek. Nasza wschodnia granica to granica UE i granica strefy Schengen. Jest naszym obowiązkiem chronić tę granicę przed nielegalną migracją” – tłumaczył Duda. Amerykanie cieszą się demokracją od setek lat i myślę, że sami doskonale wiedzą czego im potrzeba. Decyzje podejmują w wyborach, wybierając swoich reprezentantów, swojego prezydenta” – odpowiedział polski prezydent, proszony przez prowadzącego o porównanie polityki migracyjnej Polski i USA.

Mimo prób Carlsona, Duda nie chciał się wypowiadać na temat finansowania polskich organizacji pozarządowych przez amerykańskiego finansistę George’a Sorosa.

(W Polsce) mamy wiele różnych organizacji. Mamy wolność słowa, mamy również wolność zgromadzeń. Są więc różne organizacje o charakterze liberalnym, są też bardziej konserwatywne” – zaznaczył prezydent.

Wywiad z polskim prezydentem Fox News przeprowadziła w nowojorskiej siedzibie w ubiegły piątek, w czasie jego pobytu na 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Został wyemitowany w poniedziałek w programie Tucker Carlson Tonight o godz. 20 czasu nowojorskiego (godz. 2 czasu polskiego we wtorek). Rozmowa jest dostępna na stronie internetowej stacji.

PAP (Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski)/gr