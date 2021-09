20 lat PKP Intercity. Pasażerowie wracają na kolej

PKP Intercity po przeprowadzeniu inwestycji w nowoczesny tabor powinno myśleć o wykorzystaniu swojego potencjału na rynkach państw sąsiednich - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia PKP Intercity.

Plan PKP Intercity zakłada 19 mld zł inwestycji w tabor do 2030 r. Pomoże to w realizacji rządowego planu przeniesienia potoku pasażerów z transportu samochodowego na transport kolejowy. Od roku 2015 plany rozwoju polskiego przewoźnika stawały się coraz bardziej ambitne. O ile jeszcze kilka lat temu zakładano inwestycje w tabor na poziomie 7 mld zł, to obecnie skala ta wzrosła do 19 mld zł

Wspieramy przewoźnika narodowego olbrzymimi kwotami pozwalającymi na modernizację i unowocześnianie taboru. To sprzyja ekspansji zagranicznej. Dlaczego nasze Pendolino nie mogą wjechać na tory Czech, Niemiec, Litwy? W wyniku inwestycji będziemy dysponować dużym i nowoczesnym taborem. To nie jest strategia na dzisiaj, raczej myślenie o przyszłości - powiedział Andrzej Adamczyk.

Zdaniem Andrzeja Adamczyka czwarty pakiet kolejowy to także wyzwanie dla krajów sąsiednich. Jeżeli przewoźnik jest dobrze przygotowany w Polsce to potencjał, jakim będzie dysponował po inwestycjach taborowych do 2030 r., pozwoli również myśleć o wykorzystaniu możliwości w krajach sąsiednich i stworzyć taką sieć połączeń, aby dawać zyski Intercity.

Minister nie wykluczył, że polskiemu przewoźnikowi może się udać wejście na rynek litewski po tym, jak trasa Rail Baltica zostanie zrealizowana Litwę, Łotwę i Estonię.

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity podkreślił, że po trudnym okresie pandemii pasażerowie wracają na kolej.

Od początku czerwca do końca sierpnia 2021 roku z usług PKP Intercity skorzystało blisko 12,4 mln podróżnych. To o niemal połowę więcej niż w czasie ubiegłorocznego sezonu letniego.

Przez 20 lat z ponad 1,8 mln pociągów PKP Intercity skorzystało ponad 550 mln pasażerów. PKP Intercity wyprawia średnio ponad 400 składów każdego dnia. W spółce pracuje ponad 8000 osób.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju. W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 r. spółka ma zainwestować 19 mld zł w nowoczesny tabor. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. Pandemia sprawiła, że w 2020 r. PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego sprzyja realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.