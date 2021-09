Thunberg: emisje wciąż rosną, naukowcy nie kłamią

Emisje wciąż rosną, naukowcy nie kłamią - powiedziała szwedzka aktywistka Greta Thunberg podczas rozpoczynającego się we wtorek forum młodzieży Youth4Climate, poprzedzającego październikową konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu

Tysiące młodych ludzi zjechało do Mediolanu, by spotkać się z decydentami i wspólnie wypracować propozycje walki ze zmianami klimatycznymi. Pomysły mają być następnie ocenione przez ministrów klimatu i energii, którzy spotkają się w Mediolanie przed planowaną na październik konferencją klimatyczną ONZ w Glasgow.

Nadszedł czas, by przywódcy największych gospodarek i najwięksi emitenci gazów cieplarnianych zobowiązali się do śmielszych cięć w ich emisji - powiedział Alok Sharma, otwierając konferencję Youth4Climate.

Gospodarz szczytu klimatycznego w Glasgow dodał, że „dotychczasowe reakcje światowych liderów nie przybliżyły nas do rozwiązania problemu zmian klimatycznych”.

Zapytana o oczekiwania wobec planowanych rozmów obecna w Mediolanie Greta Thunberg odpowiedziała, że „spodziewamy się, że będzie to jedynie kolejne z wielu podobnych spotkań”.

Zapraszają wyselekcjonowanych młodych ludzi, by udawać, że nas słuchają. Jasne jest jednak, że tego nie robią, wystarczy spojrzeć na liczby. Emisje wciąż rosną, naukowcy nie kłamią - stwierdziła Thunberg.

Vanessa Nakate, 24-letnia aktywistka z Ugandy, powiedziała, że obietnica 100 miliardów euro rocznie dla krajów szczególnie narażonych na skutki zmian klimatycznych nie zmaterializowała się. Podając przykład pożarów lasów w Kalifornii i Grecji oraz powodzi w Niemczech i Belgii, zaznaczyła, że „straty i zniszczenia są możliwe wszędzie”.

Środki miały zostać przekazane do końca 2020 roku, a my wciąż czekamy. Nie ma czasu na więcej pustych konferencji, nadszedł czas by płacić, a nie gadać - dodała aktywistka z Afryki.