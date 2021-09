Katolicka telewizja z USA z polską koncesją KRRiT

Eternal World Television Network w styczniu 2021 roku wystąpiło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o polską koncesję. Po kilku miesiącach bez większych problemów została przyznana

Ich sytuacja w mediach porównywana jest do sprawy TVN Grupy Discovery i TVN 24. Tutaj jednak EWTN otrzymało status nadawcy społecznego. Jak tłumaczy portal Wirtualne Media, oznacza to iż „Nie może tym samym emitować reklam, ani pobierać opłat od operatorów płatnej telewizji. Za to EWTN Polska jako nadawca społeczny nie musi płacić 10 tys. zł za koncesję. Wystarczy nieco ponad 2 tys. opłaty administracyjnej.”

Teresa Brykczyńska, rzecznik prasowy KRRiT dodaje, że EWTN jest fundacją, a nie spółką. W artykule 35 ustawy o radiofonii i telewizji słowo „fundacja” rzeczywiście w nim się nie pojawia. Poza tym zdaniem rady, nie ma właścicieli fundacji, tylko fundatorzy.

Polska wersja EWTN działa od stycznia 2018 roku. Międzynarodowa EWTN to największa telewizja katolicka na świecie. W 1981 roku rozpoczęła nadawanie w Stanach Zjednoczonych, a od tego czasu działa w 150 krajach na całym świecie.

