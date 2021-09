Premier rekomenduje ulgę dla klasy średniej

Premier Mateusz Morawiecki rekomenduje wprowadzenie do projektu pakietu podatkowego ulgi dla klasy średniej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczających się według skali podatkowej i osiągających dochód do 13 tys. zł miesięcznie, poinformował na Twitterze minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Łukasz Schreiber.

„Ważna zmiana w #PodatkowyPolskiŁad! Premier @MorawieckiM rekomendował klubowi @pisorgpl zgłoszenie poprawki, wprowadzającej ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących JDG, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł Jeszcze dziś zgłosimy ją w #Sejm” - napisał Schreiber na Twitterze.

W kolejnym wpisie Schreiber dodał, że chodzi o zarobki miesięczne.

Poprawka dotyczy tych co mają przychód zaliczany do przychodu z dział gosp w przedziale ok 70-132k rocznie. Rozwiązanie zrównujące osoby na skali podatkowej przy uop i jdg. To spowoduje ze do ok 150k rocznie nikt na skali podatkowej nie będzie stratny – napisał Schreiber.

W projekcie ustawy skierowanej do Sejmu znajduje się zapis, że prawo do tzw. ulgi dla klasy średniej mają podatnicy, którzy uzyskują przychody „ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł)”.

Po wprowadzeniu poprawki, o której pisał Schreiber, kategoria podatników mogących z ulgi skorzystać zostanie rozszerzona o osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych (przy użyciu skali podatkowej).

Sama ulga ma kształt algorytmu „w przedziale przychodowym od 68 412 zł do 133 692 zł”, który wynika z „kompleksowych zasad podatkowego Polskiego Ładu oraz uwzględnia elementy zasadnicze przy rozliczeniu podatku PIT w ramach źródła stosunek pracy (np. koszty pracownicze, czy składki ZUS i NFZ płacone przez pracowników)”.

W środę w Sejmie ma odbyć się drugie czytanie rządowego projektu zmian podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. Przewiduje on m.in. podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla podatników obliczających podatek według skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32 proc. stawka podatku, wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców czy likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

RO