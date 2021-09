Sąd przedłużył areszt "Hazardowego Bossa"

Wartość szarej strefy gier hazardowych online w Polsce po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o grach hazardowych z 2016 r. uległa znacznemu zmniejszeniu. W 2020 r. było to ok. 25 proc. wartości całego rynku gier na pieniądze online w porównaniu z ok. 80 proc. w 2016 r.