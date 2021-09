Elektryki na topie! Te czynniki decydują o wyborze auta

Zasięg baterii i dostępność ładowania są dla nabywców indywidualnych kluczowymi kryteriami przy wyborze auta elektrycznego. Dla firm większe znaczenie mają całkowite koszty eksploatacji (TCO) auta - wskazało w środę Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Stowarzyszenie oparło się na badaniach UCE Research, z którego wynika, że 61 proc. Polaków deklaruje chęć posiadania samochodu elektrycznego, a tylko 3,4 proc. nie ma zdania w tej kwestii. PSPA wskazało, że wyższe zainteresowanie samochodami elektrycznymi to w znacznej mierze efekt coraz większego nasycenia rynku. Obecnie praktycznie każdy wiodący koncern motoryzacyjny posiada w ofercie pojazdy z zeroemisyjne.

„Oferta modelowa samochodów z napędem elektrycznym poszerza się bardzo dynamicznie, w połowie 2021 r. osoby i firmy zainteresowane nabyciem pojazdów tego typu w Polsce mogły wybierać spośród 68 modeli BEV (55 osobowych i 13 dostawczych) oraz 82 modeli PHEV” - podał Jan Wiśniewski z Centrum Badań i Analiz PSPA.

Jak dodał, istotne jest, że samochody elektryczne są już dostępne praktycznie w każdym segmencie rynku: od aut miejskich i kompaktowych, przez coraz bardziej popularne SUV-y i crossovery aż po luksusowe limuzyny. Zdaniem Wiśniewskiego, bogata oferta rynkowa oznacza więcej opcji do rozpatrzenia.

„Przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupowej warto rozważyć wiele aspektów, wśród nich średni dzienny dystans, który pokonujemy samochodem” - zaznaczył. Jak zauważył, z przygotowanego przez PSPA „Barometru Nowej Mobilności” wynika, że czterech na pięciu Polaków nie pokonuje w trakcie dnia więcej niż 50 km. „Na tej podstawie można wybrać model wyposażony w akumulator trakcyjny optymalnie dostosowany do naszych potrzeb” - ocenił.

Według Marcina Wlazło z Hyundai Motor Poland klienci decydujący się na samochód elektryczny zazwyczaj biorą pod uwagę dwa najistotniejsze czynniki: zasięg oraz dostępność ładowania. „Ważne jest więc, aby przed zakupem elektryka określić, czy będziemy korzystać z samochodu raczej do poruszania się po mieście, na krótszych dystansach, czy też na dłuższych trasach, a także określić, jak zamierzamy ładować nasz samochód: w domu czy też na stacjach ładowania” - wyjaśnił. Jak dodał, ważnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę wybierając samochód elektryczny, są warunki serwisowania i gwarancji.

Według PSPA kolejnymi istotnymi czynnikami są wyposażenie oraz serwis. Stowarzyszenie zauważyło, że co do zasady samochody elektryczne już w podstawowych odmianach są standardowo wyposażone w więcej opcji niż ich spalinowe odpowiedniki. Zdecydowana większość posiada np. LED-owe reflektory, nawigację, podgrzewane siedzenia (często też kierownicę) czy system łączności z telefonem. „Z jednej strony ogranicza to liczbę dodatkowych opcji, z drugiej zaś znacznie upraszcza coraz popularniejszą procedurę zakupu przez internet” - ocenił Wiśniewski.

Zdaniem przedstawiciela Centrum Badań i Analiz PSPA wspomniane elementy są istotne nie tylko dla użytkownika, lecz także z punktu widzenia wartości rezydualnej oraz całkowitych kosztów eksploatacji (TCO). Decyzja o np. zbyt bogatym wyposażeniu może się okazać nieekonomiczna przy ewentualnej opcji sprzedaży - wskazał.

Jak wyjaśnił specjalista ds. TCO w Info-Expert Cezary Spychała, kluczowe staje się precyzyjne zdefiniowanie parametrów użytkowych charakterystycznych dla pojazdów elektrycznych. „Pojemność baterii przekładająca się na zasięg i maksymalna moc ładowania wpływająca na potencjalny czas +tankowania+ to kluczowe dane techniczne, które należy dostosować do charakteru planowanej eksploatacji. Nieuzasadnione z punktu widzenia całkowitych kosztów użytkowania staje się +przeinwestowanie+ w powyższych obszarach” - zaznaczył. Dodał, że warto pamiętać, iż w procesie szacowania wartości rezydualnej pojazdu istotne znaczenie mają udział w rynku oraz opinie o marce i modelu.

Według ekspertów PSPA na wartość rezydualną pojazdu może mieć również wpływ dokonany na etapie zakupu wybór mocy ładowania. Wybrane modele oferują warianty pozwalające na szybsze uzupełnianie energii niż wersje podstawowe. Są przy tym droższe, a dopłata w tym zakresie nie zawsze jest uzasadniona np. z perspektywy kierowców, którzy nigdy lub rzadko jeżdżą w długie trasy, korzystając z szybkiej i ultraszybkiej infrastruktury ogólnodostępnej.

Zdaniem Huberta Niedzielskiego z Volkswagena, proces wyboru samochodu elektrycznego musi wiązać się z doprecyzowaniem naszych oczekiwań. „Dlatego warto określić, czy bardziej zależy nam na dużym i pojemnym akumulatorze, czy np. na czasie jego ładowania. Warto zwrócić uwagę na to, jak często będziemy mogli ładować samochód i w jakich okolicznościach” - zaznaczył.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to organizacja branżowa zrzeszająca ponad 140 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE).

Czytaj też: Niedokładne szacunki dot. nierówności dochodowych w Polsce. „Są zaniżane”

PAP/kp