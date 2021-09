Więźniowe posprzątają dzikie wysypiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 500 tys. zł na sprzątnięcie nielegalnego składowiska odpadów. Środki zostaną przeznaczone na pracę dla osób osadzonych w zakładach karnych, które posprzątają dzikie wysypiska - poinformowało MKiŚ w środowym komunikacie.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej „Więźniowie sprzątają wysypiska - program NFOŚiGW likwidacji dzikich wysypisk” wskazał, że pilotażowy program, w ramach którego 500 tys. zł ze środków Funduszu sfinansuje pracę osób osadzonych w zakładach karnych, pozwoli na likwidację dzikiego wysypiska odpadów.

„W ramach programu chcemy aktywizować osoby skazane, a przy tym sprzątać wysypiska. To także element resocjalizacji. Wiele osób skazanych zgłasza się do pracy m.in. do sprzątania odpadów, takie działania pozwolą na wsparcie samorządów w walce o czyste środowisko” - podkreślił wiceminister, cytowany w komunikacie resortu.