Dziś kolejna runda rozmów z medykami

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie w czwartek planowane jest czwarte spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Poprzednie rozmowy odbyły się 21, 23 i 28 września.

Po ostatnim wtorkowym spotkaniu wiceminister Piotr Bromber akcentował, że strony szukają kompromisu. O szczegółach rozwiązań, m.in. proponowanych podwyżek, nie chciał mówić. „O gotowych rozwiązaniach będziemy mówili dopiero wówczas, kiedy dojdziemy do porozumienia” – stwierdził.

„Zbliżyliśmy się w punktach bezkosztowych dla ministerstwa” – ocenili z kolei protestujący. „Jesteśmy otwarci na negocjacje, kluczowe dla ich powodzenia jest przedstawienie przez ministra zdrowia konkretnych propozycji dotyczących kwestii finansowych” – podkreślali.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów komitetu protestacyjnego byłyby ogromne. Kierownictwo MZ zaznacza, że realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie i deklaruje, że chce rozmawiać o wynagrodzeniach i ścieżce ich wzrostu.

11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe Miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 roku. Po wydarzeniach, do jakich doszło w miasteczku podczas konferencji prasowej komitetu protestacyjno-strajkowego – samookaleczenia, a w jego konsekwencji zgonu mężczyzny – zrezygnowano z odbywających się tam prelekcji i warsztatów. We wtorek protestujący zapowiedzieli, że na dniach zamierzają powrócić w miasteczku do poprzedniej formy działań.

PAP/ as/