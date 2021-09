Kluczowa rola innowacji w medycynie

Zmiany demograficzne w postaci starzejącego się społeczeństwa, przy jednocześnie rosnącej średniej długości życia i szerzących się chorobach cywilizacyjnych sprawiają, że rośnie także zapotrzebowanie na innowacje w medycynie. Nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie pozwalają dostarczać pacjentom przełomowe terapie chorób, które wcześniej uznawane były za nieuleczalne

Innowacyjne rozwiązania w medycynie mają bezpośrednie przełożenie nie tylko na stan zdrowia populacji, ale także na gospodarkę państwa. Zdrowi mieszkańcy nie tylko żyją szczęśliwiej i dłużej, ale także pracują wydajniej przez wiele lat. Nowoczesne rozwiązania i skuteczne metody leczenia pozwalają także zredukować koszty służby zdrowia. To z kolei umożliwia zwiększenie nakładów w innych dziedzinach, a co za tym idzie – rozwój całego społeczeństwa. Ponadto innowacyjne terapie wiążą się z szeregiem benefitów społecznych i ekonomicznych – wiele z nich np. nie wymaga częstych wizyt w szpitalach i zwolnień lekarskich. W efekcie pacjenci mogą kontynuować nieprzerwanie pracę, myśleć o założeniu własnej rodziny, czy cieszyć się czasem wolnym i kontynuowaniem swoich pasji, na przykład sportowych czy podróżniczych.

Pasja do nauki i technologii

Merck jest firmą naukowo-technologiczną, która może poszczycić się ponad 350-letnią historią. Tworzy rozwiązania z myślą o bardziej przyjaznym i zrównoważonym świecie, wpływając każdego dnia na życie milionów ludzi. Wśród przykładów można wymienić udoskonalanie technologii edycji genomu, odkrywanie nowych metod leczenia najcięższych chorób, czy rozwijanie inteligencji urządzeń. W Polsce firma działa już od blisko 30 lat.

Global Specialty Innovator

Merck towarzyszy ludziom na każdym etapie, pomagając z myślą o początku, jakości i długości ich życia. Każdego dnia z leków dostarczanych przez firmę korzysta ponad 80 milionów pacjentów na świecie z czego trzy miliony osób w Polsce. Dzięki projektom badawczo-rozwojowym w sektorze Healthcare, prowadzonych w dziedzinach onkologii, immunoonkologii, neurologii, i immunologii, w tym stwardnienia rozsianego (SM), gdzie firma ma ponad 20-letnie doświadczenie, Merck widzi siebie w przyszłości jako „global specialty innovator”.

Za przykład zaangażowania firmy może posłużyć problem raka pęcherza moczowego, który jest jednym z najczęściej występujących nowotworów w Polsce. To czwarty najczęściej wykrywany w naszym kraju nowotwór wśród mężczyzn i 12. wśród kobiet1. Jednocześnie jednak tematyka ta nie jest zbyt często podejmowana w mediach, a objawy choroby (początkowo niewidoczne) są często bagatelizowane. W efekcie istnieje olbrzymia potrzeba zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej tego schorzenia, co pozwoli na wcześniejsze jego zdiagnozowanie, a co za tym idzie – znaczną poprawę rokowań. Ten właśnie cel przyświeca kampanii społecznej RAK PĘCHERZA – WYKRYJ I LECZ!, której partnerem strategicznym został Merck. Firma angażuje się w szereg różnych działań edukacyjnych skierowanych zarówno do społeczeństwa i pacjentów, jak i do lekarzy czy pielęgniarek.

Sztuczna inteligencja w medycynie

W rozwoju nowoczesnych metod leczenia coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja (AI), którą obserwujemy we wszystkich dziedzinach życia. Szerokie zastosowanie AI w medycynie pozwala m.in. znacznie skrócić proces opracowywania nowych leków. Idealnym przykładem jest tu SYNTHIA™ firmy Merck. Ten oparty na algorytmach system umożliwia ekspertom uzyskanie szybkiego dostępu do informacji i wykorzystywanie gromadzonych na przestrzeni lat danych z badań dotyczących syntezy chemicznej. W efekcie cały proces zostaje znacznie skrócony, umożliwiając szybsze osiągnięcie celu, jakim jest dostarczenie nowej terapii. Warto dodać, że opracowanie systemu SYNTHIA™ wpisuje się w realizację jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w 2012 roku przez ONZ. To dowód na to, że tego typu rozwiązania pozwalają walczyć o zdrowie pacjentów, a co za tym idzie lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość całej planety2.

Obszarem, w którym AI również znajduje w medycynie szerokie zastosowanie, są roboty medyczne. Coraz częściej urządzenia te wykorzystywane są do przeprowadzania skomplikowanych, wymagających precyzji zabiegów, ale także diagnozowania chorób. Dostrzegając ich potencjał, firmy Merck i Furhat Robotics podjęły współpracę, której celem było stworzenie robota do badań przesiewowych. W jej efekcie powstała PETRA, która może zdiagnozować jedno z trzech schorzeń – niedoczynność tarczycy, chorobę alkoholową i stan przedcukrzycowy. Warto zwrócić uwagę na wygląd robota, który został zaprojektowany i zaprogramowany tak, aby zachowywać się bardziej jak człowiek niż jak robot. W efekcie łatwiej jest mu realizować zadania, nawiązując interakcje z pacjentami, którzy nie czują dyskomfortu, który często towarzyszy wizytom u lekarza i zwierzaniu się z problemów innej osobie. Autorzy PETRY chcieliby, by trafiła ona w przyszłości do takich miejsc publicznych jak centra handlowe, czy lotniska, przyczyniając się tym samym do promocji zdrowia.

Walka z COVID-19

Innowacje odgrywają także niezwykle istotna rolę w walce z pandemią COVID-19, która postawiła przed całym światem wyzwania medyczne, doprowadzając do kryzysu ekonomicznego i społecznego. Aby przeciwstawić się temu wyzwaniu, konieczne było szybkie działanie w duchu współpracy i wzajemnej pomocy. Działalność firm farmaceutycznych skupiła się naturalnie na jak najszybszym opracowaniu skutecznej szczepionki. Jednym z pierwszych takich rozwiązań była szczepionka Pfizer-BioNTech, której produkcja nie byłaby możliwa bez lipidów. Te z kolei dostarczane są firmie BioNTech m.in. przez Merck – partnerstwo strategiczne w tej kwestii zostało rozszerzone wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, dzięki czemu dostawy lipidów są zwiększane. Od momentu wybuchu pandemii produkty Merck były/są wykorzystywane w ponad 50 projektach dotyczących szczepionek, ponad 35 rozwiązaniach z zakresu technologii testowania i ponad 20 projektach dotyczących przeciwciał monoklonalnych, preparatów osoczopochodnych i leków przeciwwirusowych.

Nie tylko medycyna

Merck to jednak nie tylko branża farmaceutyczna. Firma działa prężnie także w obszarach life science i elektroniki. Sektor Life Science firmy, oferujący ponad 300 tys. produktów, wspiera branżę farmaceutyczną i cały naukowy świat, dostarczając materiały, technologie i usługi laboratoryjne, a tym samym doskonaląc i ułatwiając badania naukowe. Z kolei w ramach sektora Electronics Merck skupia się na wszelkich aspektach przetwarzania danych – firma dostarcza nowe rozwiązania wykorzystywane w produkcji innowacyjnych podzespołów elektronicznych, przede wszystkim półprzewodników. To właśnie od podzespołów półprzewodnikowych zależy wydajność generacji danych (IoT), ich transmisji (5G), przetwarzania (AI) i przechowywania. To jednak nie wszystko – Merck wspiera także swoimi rozwiązaniami branże optyczną, kosmetyczną, tworzyw sztucznych, farb, powłok i lakierów. W Polsce firma dostarcza m.in. pigmenty dekoracyjne i wypełniacze do produktów kosmetycznych, tworzyw sztucznych, farb i lakierów. W naszym kraju Merck to nie tylko działalność w trzech powyższych sektorach. We Wrocławiu firma prowadzi Centrum Usług Biznesowych, które w tym roku świętuje 5-lecie działalności w Polsce. To jeden z zaledwie trzech tego typu ośrodków Merck na świecie i jedyny w Europie. Firma przyczynia się tym samym do budowania pozycji Dolnego Śląska, a także całej Polski jako europejskiego lidera sektora nowoczesnych usług wspólnych.

