Na Hawajach rozpoczęła się erupcja wulkanu Kilauea

Na wyspie Hawaii w archipelagu Hawaje w środę wieczorem czasu lokalnego (czwartek w Polsce) rozpoczęła się erupcja wulkanu Kilauea - poinformowała amerykańska służba geologiczna USGS. Wulkan Kilauea uważany jest za najbardziej aktywny na świecie. Erupcja nie zagraża mieszkańcom

Wszystko wskazuje na to, że lawa pozostanie w kraterze. Nie widzimy żadnych znaków, które wskazywałyby na to, by miała się ona przesunąć na niższą, wschodnią część wulkanu, gdzie żyją ludzie - powiedział Ken Hon, badacz z USGS odpowiedzialny za obserwatorium wulkaniczne na Hawajach