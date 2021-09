Polski sprzęt wojskowy w USA

35 proc. polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego trafiło w 2020 r. do USA, 18 proc. na Filipiny, 6 proc. na Ukrainę, a do Wietnamu i Algierii po 5 proc. - poinformowało MSZ, które opublikowało w czwartek raport dotyczący eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego za rok 2020.

MSZ poinformowało, że polski eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ubiegłym roku osiągnął 392,5 mln euro. Resort podkreślił, że liczba udzielonych zezwoleń wywozowych do krajów UE oraz państw trzecich zmalała z poziomu 1106 (w 2019 r.) do 935 (w 2020 r.)

Eksport obejmował 16 produkowanych w kooperacji polsko-ukraińskiej samochodów opancerzonych Oncilla na Ukrainę, 18 samobieżnych haubic Goździk do Czech, cztery moździerze 120 mm do Bułgarii, sześć śmigłowców S-70i na Filipiny i pięć do USA, a także 80 przenośnych zestawów przeciwlotniczych Grom na Litwę.

Do USA Polska wyeksportowała ponad 10 tys. rewolwerów i pistoletów samopowtarzalnych; w kategorii karabinów i karabinków największym importerem był Oman (3 tys. sztuk). Holandia importowała blisko 8 tys. pistoletów maszynowych, a także 429 karabinów szturmowych, 461 lekkich karabinów maszynowych.

Wykaz firm, które dokonały rzeczywistego eksportu, obejmuje ok. 90 podmiotów, w tym producentów pojazdów, techniki lotniczej, optoelektroniki, broni i amunicji oraz Agencję Mienia Wojskowego.

Resort przypomniał, że publikacja raportu to realizacja obowiązku ustawowego oraz międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie przestrzegania zasady przejrzystości transferów uzbrojenia.

Ponadto - jak zaznaczyło MSZ - stanowi także jeden z elementów polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz promocji oraz wsparcia polskich przedsiębiorstw na wymagającym międzynarodowym rynku towarów i usług branży obronnej.

PAP/RO

