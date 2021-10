Kongres 590 – Nowa Edycja, Nowe Możliwości

Nowe Możliwości to określenie najtrafniej oddające przyszłość polskiej gospodarki. Post-Covidowa reorganizacja jest dla kraju zarówno wyzwaniem, jak i wielką szansą. To także hasło 6. edycji Kongresu 590, która odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w dniach 5-6 października br. w EXPO XXI w Warszawie.

Ta edycja poświęcona będzie siedmiu głównym obszarom. Pierwszy to Nowe Państwo czyli szeroko pojęta cyfryzacja – głównie usług administracji - która w czasie pandemii znacznie przyspieszyła. Digitalizacja to możliwość wygodniejszego, szybszego i przede wszystkim bezpieczniejszego załatwienia wielu spraw. To także łatwiejszy dostęp do danych cyfrowych, na przykład statystycznych.

Kolejne obszary zainteresowania Kongresu to Demografia i Zdrowie. Pierwszy obejmuje rynek pracy, który z roku na roku boryka się coraz większymi problemami m.in. brakami kadrowymi w takich dziedzinach, jak informatyka, medycyna i szkolnictwo. Również w przypadku ochrony zdrowia pandemia obnażyła wiele problemów, ale pokazała też nowe szanse związane z rozwojem technologii i usług medycznych, zwłaszcza w dziedzinie profilaktyki i promowaniu zdrowego stylu życia.

Czwartym tematem tej edycji będą Nowe Rynki, traktowane nie tylko jako obszary geograficzne – Azja, Afryka czy Indie - ale całe grupy społeczne. Piątym obszarem są Nowe Sektory obejmujące nowe branże, jak IT, biotechnologia czy fintechy oraz te tradycyjne postrzegane w nowy sposób, jak transport, który stopniowo przechodzi na elektryczność.

Nie może też zabraknąć tak ważnej dziedziny, jak Nauka wraz z sektorem Badań+Rozwoju, których postęp jest warunkiem wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Wbrew stereotypom polska gospodarka jest innowacyjna, ale należy pamiętać, że wynalazczość to proces, o który trzeba dbać. Każdy dzień rodzi potrzebę nowych rozwiązań zmieniających całe gałęzie przemysłu i wyznaczających nowe trendy.

Tematem, spinającym wszystkie wymienione obszary i podsumowującym 6. edycję Kongresu 590, będzie Nowy obraz Polski, czyli wszystko, co buduje pozytywny wizerunek kraju na świecie - nie tylko jego potencjał gospodarczy czy demograficzny, ale tzw. soft power, czyli kultura, sztuka, nauka i sport.

Ważną częścią pierwszego dnia Kongresu będzie Polsko-Austriackie Forum Ekonomiczne „Green Future” z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellen. To platforma do dyskusji o energii odnawialnej, ekologicznych technologiach i europejskiej zielonej gospodarce. Wezmą w nim udział przedstawiciele polskiego i austriackiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych oraz przedsiębiorcy. Forum będzie okazją do znalezienia partnerów biznesowych, zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi obu krajów.

Organizatorami imprezy są Krajowa Izba Gospodarcza, wydział handlowy Ambasady Austrii - Advantage Austria oraz Kongres 590, przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

