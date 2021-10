Kolejne miesiące przyniosą wolniejszy wzrost przemysłu

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł w marcu do 54,3, osiągając najwyższy poziom od początku 2018 r.; był to czwarty miesiąc z rzędu wzrostu tego wskaźnika - wskazał w komentarzu do danych Markit Adam Antoniak z Banku Pekao. Kontynuowane są pozytywne trendy z poprzednich miesięcy - dodał