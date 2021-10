Inflacja już październiku może osiągnąć lub przebić 6 proc.

Inflacja będzie się nadal piąć w górę, a już w październiku może osiągnąć lub przebić 6 proc. – napisano w komentarzu banku PKO BP do opublikowanego w piątek przez GUS szybkiego szacunku wskaźnika inflacji we wrześniu

Jak poinformował w piątek GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 5,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,6 proc.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 proc. m/m. W ujęciu r/r inflacja cen żywności przyspieszyła do 4,4 proc. z 3,9 proc. w sierpniu. Stały za tym naszym zdaniem ceny nabiału, tłuszczy i pieczywa oraz niska baza w cenach owoców. Kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost dynamiki cen w tej kategorii. Zapowiadają to m.in. opublikowane przez GUS szacunkowe dane o słabszych zbiorach (zbóż, ziemniaków, warzyw gruntowych oraz owoców z krzewów i jagód) – napisano w piątkowym komentarzu banku PKO BP do danych GUS.