Wielka Brytania: Zamieszanie przez naklejkę na samochodach

Sto lat zajęło Brytyjczykom odkrycie błędu, przez który kierowcy mogą dostać teraz mandaty

Sprawa wydaje się dość błaha. Panuje reguła, że te samochody, które jeżdżą między krajami powinny mieć oznaczenia państwa z którego pochodzą. Dla przykładu - na samochody z Polski przyklejano naklejki z oznaczeniem PL.

Dla Wielkiej Brytanii do tej pory obowiązywało oznaczenie „GB” - czyli Great Britain. Funkcjonowało to od 1910 roku. Po 110 latach zorientowano się, że właściwym oznaczeniem powinno być „UK” - tj. United Kindgom. W końcu sama Wielka Brytania odnosi się nie tylko do Anglii, a także do Szkocji i Walii.

Tamtejsza biurokracja teraz zaciera ręce, a kierowcy muszą uważać. Z drobnego powodu mogą nie wjechać do części państw. Nie mówiąc, że przy kontrolach mogą nadziać się na mandaty.

Spider’s Web/KG