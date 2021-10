Kościński: Gospodarka szybko powraca na ścieżkę wzrostu

Kolejna ze światowej trójki agencji ratingowych podtrzymała swoją dotychczasową wysoką ocenę ratingową Polski.

Tym razem S&P utrzymała nasz rating na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

-To dowód na to, że nasza gospodarka szybko powraca na ścieżkę wzrostu. I najlepsze potwierdzenie na to, że nasze finanse są zdrowe, a sytuacja fiskalna Polski jest stabilna - podkreśla Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.