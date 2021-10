Greenpeace chce zakazania... reklam!

-Rosyjski koncern Nornikiel bezkarnie zanieczyszcza Arktykę - alarmują działacze Greenpeace. Ekolodzy twierdzą, że zakłady należące do tej firmy spuszczają ścieki poprzemysłowe do rzeki w okolicach Norylska. W maju doszło tam do jednej z największych katastrof ekologicznych w Arktyce. Ze zbiorników elektrowni, należącej do koncernu Nornikiel wylało się 21 tysięcy ton oleju napędowego.