Polski rynek pracy ocalą... studenci z dawnego ZSRR?

Najstarsi internauci są w Dani, najmłodsi w Bośni. Niemal co drugi internauta w Bośni ma od 15 do 24 lat. W Danii jedna czwarta użytkowników sieci to osoby powyżej 55. roku życia. W Polsce przeważają internauci w wieku 25-34 lata - wynika z analizy firmy Gemius.