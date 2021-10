UOKiK: 200 tys. zł kary dla Enrex Energy

Prezes UOKiK nałożył na Enrex Energy 200 tys. zł kary - poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według Urzędu spółka nie zostawiała klientom podpisanych w ich domach umów na sprzedaż prądu lub gazu, co utrudniało im dokładne zapoznanie się z warunkami kontraktu.

Jak przekazał w poniedziałkowej informacji UOKiK, spółka Enrex Energy z Katowic to sprzedawca prądu i gazu. Według kontrolerów większość umów była zawierana w domach konsumentów, czyli poza siedzibą przedsiębiorstwa. Dodano, że do UOKiK wpływały skargi na to, że przedstawiciele spółki nie zostawiali konsumentom podpisanych przez nich dokumentów.

„Konsument musi mieć możliwość dokładnego zapoznania się z warunkami umowy, a także sięgnięcia do nich później – w razie jakichkolwiek wątpliwości – podkreślił cytowany w informacji prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Zaznaczył, że niewydawanie tych dokumentów przez spółkę Enrex Energy utrudniało także konsumentom skorzystanie z przysługującego im prawa do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza siedzibą firmy, „ponieważ mogli nie wiedzieć, z kim ją podpisali i na jaki adres odesłać oświadczenie”.

UOKiK zaznaczył, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek wydać konsumentowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa.

Jak dodano, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK nałożył na Enrex Energy karę finansową w wysokości 200 tys. zł (200 310 zł). Spółka musi też poinformować na swojej stronie o decyzji prezesa Urzędu oraz powiadomić o niej osoby, z którymi zawarła umowy na sprzedaż prądu lub gazu między 1 sierpnia 2019 r. a 1 marca 2020 r. (to okres trwania zakwestionowanej praktyki). „Z treści tych listów poszkodowani konsumenci dowiedzą się, że po uprawomocnieniu się decyzji będą mogli powołać się na nią w sądzie przy dochodzeniu roszczeń od Enrex Energy” - czytamy.

Urząd przypomniał, że od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz zawierania umów dotyczących energii elektrycznej i gazu poza lokalem przedsiębiorstwa. Wszelkie umowy na prąd i gaz podpisane po tej dacie w domach konsumentów są z mocy prawa nieważne - zaznaczono.

