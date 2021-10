Flipbooki - połączenie technologii i tradycji

W ostatnich latach obserwujemy wysyp wszelkiego rodzaju e-publikacji: e-booków, cyfrowych katalogów, e-magazynów, online’owych prezentacji i broszur. Jeśli myślisz o publikacji tekstów w internecie i chcesz aby dotarły do jak największej liczby odbiorców, musisz się bliżej przyjrzeć formatowi jakim jest flipbook

Flipbooki to połączenie technologii i tradycji . Łączą w sobie świat nowoczesnych rozwiązań i estetykę godną najlepszego druku. To interaktywne PDFy, które łatwo się otwierają, są dostępne online i wyglądają zachwycająco na każdym urządzeniu. Do tego ich strony realistycznie zaginają się i szeleszczą, gdy się je przegląda, co daje wrażenie obcowania z prawdziwym, wydrukowanym wydaniem.

Nawet doczekaliśmy się powstania pierwszej polskiej platformy do realizacji wysokiej jakości flipbooków !

Do niedawna jeszcze nie było to możliwe i wymagało korzystania z zagranicznych serwisów, a co za tym idzie dobrej znajomości języka angielskiego. Na szczęście pojawiło się Publuu – nowoczesna platforma do tworzenia, publikacji oraz ich monitoringu w czasie rzeczywistym . Jest ona dostępna tak w języku polskim, jak i angielskim i kierowana przez zespół doświadczonych ekspertów IT. Dzięki niej w parę chwil możesz stworzyć Twój własny e-katalog, wzbogacić go o interaktywne elementy, takie jak pliki wideo, audio czy galerie zdjęć, a potem opublikować.

Zaawansowany panel statystyk, dostępny w koncie każdego użytkownika platformy, pozwala śledzić, ile razy dany flipbook został otwarty, która z jego stron przyciągnęła najwięcej odbiorców i jak reagowali oni na Twoje treści. Taka analiza daje Ci możliwość odpowiedniej reakcji i dostosowania się do potrzeb Twoich odbiorców.

Nieważne, czy jesteś wydawcą, handlowcem, pisarzem czy zajmujesz się marketingiem – flipbooki sprawią, że efekty Twojej pracy przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania. Skorzystaj z 14-dniowego okresu próbnego i daj się zaskoczyć platformie Publuu!