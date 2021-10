Czarnek : Nie ma rozwoju gospodarczego bez współpracy z nauką

Nie ma rozwoju gospodarczego bez współpracy z nauką – oświadczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas inauguracji szóstej edycji Kongresu 590 we wtorek w Warszawie. Zapewnił przy tym o utrzymaniu polityki zwiększania nakładów na te cele i o kontynuowaniu współpracy Polski z Austrią.

Nie ma rozwoju gospodarczego bez ścisłej współpracy z nauką, nie ma rozwoju bez współpracy na linii badania naukowe i gospodarka” – oświadczył szef MEiN w swoim wystąpieniu.

Według niego jeszcze do niedawna w Polsce „mieliśmy z tym problem”, który porównał do przepaści między dwiema górami. „Kilka lat temu mieliśmy takie dwie góry. Jedna to była nauka, a druga, to był biznes. I między tymi górami była przepaść. Nad tą przepaścią zrobiliśmy most” – powiedział.

Minister przekonywał, że doszło do „radykalnego zwiększenia nakładów” na badania i rozwój i na współpracę środowiska nauki i przedsiębiorczości. Przyznał, że okres pandemii „trochę to wszystko wymieszał”, jednak – jak zaznaczył – „w samych tylko latach 2016-2019 wzrost tych nakładów na badania i rozwój, na współpracę nauki i biznesu, to jest wzrost z poziomu 0,96 proc. PKB do poziomu prawie 1,5 procent PKB”.

Zadeklarował kontynuowanie tak obranego kierunku. „To jest kierunek, który chcemy utrzymywać. Nie ma bowiem rozwoju gospodarki bez innowacji, a innowacje to jest właśnie odkrywanie prawdy, to jest odkrywanie nowych sposobów produkcji, nowych technologii, nowoczesnych sposobów prowadzenia przedsiębiorstwa. To wszystko daje nam rzeczywiście nauka i odkrycia, których polscy i austriaccy naukowcy dokonują” – oświadczył.

W kontekście współpracy polsko-austriackiej minister Czarnek zapewnił, że Polska rzeczywiście jej potrzebuje, bo „łączy nas ogromnie wiele, ale łączy nas również kultura”.

Zapewniał, że Polska chce także „wymieniać się naszymi doświadczeniami w zakresie szkolnictwa branżowego, zawodowego”.

Zapowiedział także rozwój inwestycji w szkolnictwo zawodowe, a za przykład podał Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie w Zachodniopomorskiem, który odwiedził w poniedziałek. Zwrócił uwagę, że uczy się w nim tysiąc osób.

„Chcemy wyposażać tego rodzaju szkoły w nowoczesne warsztaty nie tylko po to, żeby rynek pracy mógł zyskiwać znakomitych fachowców, ale również po to, żeby uczniowie tego rodzaju szkół odkrywali w sobie talenty i zamiłowanie do nauki, żeby później służyli swoimi odkryciami, które będą przekazywali właśnie do świata gospodarki” – podkreślił.

Minister przekonywał, że dzięki takim przedsięwzięciom gospodarka będzie bardziej innowacyjna i szybciej będzie się rozwijała.

Kongres 590 zakończy się w środę. Jest to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w kraju. Podczas imprezy zaplanowano dyskusje w siedmiu obszarach tematycznych, w tym dotyczących nowego państwa, nowych sektorów, demografii, zdrowia, nauki wraz z sektorem badań i rozwoju, a także nowego obrazu Polski.

PAP (Autor: Mieczysław Rudy)/gr