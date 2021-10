Prezes PAIH: chcemy, żeby polskie firmy wychodziły na rynki pozaeuropejskie

Obecnie ok. 80 proc. naszego eksportu skierowane jest do krajów UE. Chcemy, żeby polskie firmy wychodziły na rynki pozaeuropejskie - mówił podczas Kongresu 590 prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda.

Dziś ok. 80 proc. polskiego eksportu kierujemy do UE. Chcemy, aby polskie firmy wychodziły również na rynki pozaunijne, pozaeuropejskie” - powiedział we wtorek szef PAIH podczas odbywającego się Warszawie Kongresu 590. Według niego dobrą okazją do tego, jest odbywająca się w Dubaju światowa wystawa Expo.

Chcemy to wydarzenie wykorzystać do tego, by polskich przedsiębiorców łączyć z partnerami z Bliskiego Wschodu, a także z partnerami z rynku afrykańskiego - o potężnym potencjale - powiedział Drynda. Chodzi o to, jak zaznaczył, by polskie firmy mogły „mocniej zaakcentować swoją obecność na tych rynkach”.