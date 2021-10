Maląg: Szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,6 proc.

Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,6 proc. W porównaniu z bezrobociem w poprzednim miesiącu spadła o 0,2 pkt. proc., a w zestawieniu z wrześniem ubiegłego roku była niższa o 0,5 pkt. proc. – poinformowała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Według wstępnych danych resortu w końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tys. osób bezrobotnych. To blisko 25 tys. osób mniej niż w sierpniu – spadek o 2,6 proc. i prawie 88 tys. mniej niż przed rokiem – spadek o 8,6 proc.

„Kolejne dobre informacje płyną z rynku pracy. Przypomnę, że ponad rok walczyliśmy z epidemią koronawirusa. Inwestycja ratowania miejsc pracy – ponad 200 mld zł zainwestowane, aby uratować miejsca pracy. Moment sprawdzam przychodzi właśnie teraz, kiedy z miesiąca na miesiąc bezrobocie jest niższe” – wskazała Maląg.

Poinformowała, że szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,6 proc., co – jak podała – oznacza, że w porównaniu z bezrobociem w poprzednim miesiącu spadła o 0,2 pkt. proc., a o 0,5 pkt. proc. jest niższa porównaniu z sytuacją w ubiegłym roku w tym samym czasie.

„Pokazuje nam to, że rynek, że gospodarka polska dzięki rządowemu wsparciu bardzo dobrze poradziła sobie z epidemią” – oceniła minister rodziny i polityki społecznej.

„Przede wszystkim zależy nam na tym i dążymy do tego, aby ratować każde miejsce pracy, aby intensywnie gospodarka się rozwijała. I odpowiedzą na to, tym impulsem do intensywnego rozwoju gospodarki polskiej jest przede wszystkim Polski Ład, który zakłada, że będą powstawały nowe miejsca pracy. Przypomnę państwu, że w tej przestrzeni tego turbodoładowania dla polskiej gospodarki powstanie 500 tys. nowych miejsc pracy” – mówiła.

Wskazała, że przy obecnej stopie bezrobocia 5,6 proc. o zarejestrowanych jest w Polsce 936 tys. bezrobotnych. „Te osoby cały czas otoczone są wsparciem, ale warto też pokazać, jakie mamy oferty pracy dla tych osób. W Centralnej Bazie Ofert Pracy, którą oferujemy dla osób bezrobotnych, jest 80 tys. miejsc pracy” – podała Maląg.

„Dla ułatwienia, by osoby, które nie mają pracy, które poszukują pracy, mogły skorzystać i wybrać sobie właściwe dla sobie, dla swojego wykształcenia miejsce pracy proponujemy aplikację e-praca” – poinformowała. Dodała, że dzięki niej można na bieżąco otrzymywać powiadomienia.

Z aplikacji będzie można skorzystać bezpłatnie. Aplikacja jest już do pobrania w sklepie Google Play, a wkrótce także na AppStore.

Z danych MRiPS wynika, że we wrześniu 2021 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,6 proc. więcej niż w sierpniu 2021 r. i o 9,4 proc. więcej niż we wrześniu 2020 r.

Najlepiej sytuacja wygląda w Wielkopolsce, gdzie stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 3,3 proc. W żadnym województwie stopa bezrobocia nie przekraczała 9 proc. Najwyższy jej poziom jest w woj. warmińsko-mazurskim (8,6 proc.).

Czytaj też: Bank Światowy podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski

PAP/kp