NATO wydaliła rosyjskich szpiegów?

Chiny zakładają, że do 2028 będą w stanie skonstruować rakiety zdolne do wynoszenia misji załogowych na Księżyc - przekazała w środę główna chińska instytucja, zajmująca się programem kosmicznym. Nowa konstrukcja ma być w stanie wynieść w kierunku ziemskiego satelity statki kosmiczne o wadze od 15 do 50 ton