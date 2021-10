Obajtek o transformacji energetycznej: Czas na hamulec refleksji

Sytuacja gospodarcza w Europie pozwoli nacisnąć hamulec refleksji o tym co dalej i jak długo stosować te paliwa. Nie uciekniemy od transformacji energetycznej, ale jest kwestia czasu jej przeprowadzenia – mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z dziennikarzami

Transformacja energetyczna

W czwartek prezes Obajtek z delegacją przybyli na Litwę. Przy tej okazji rozmawiał także z mediami o aktualnej sytuacji gospodarczej. Jednym z głównym wątków był temat transformacji energetycznej.

Wiele mówi się o tak zwanej szybkiej transformacji. Mogę Państwu powiedzieć o tym, jak to widzę. Na pewno to przyjdzie z czasem. Sami ogłaszaliśmy neutralność emisyjną do 2050 roku i mamy plany inwestycyjne przez 10 lat, ale uważam, że to nie stanie się tak szybko, bo widzimy, że gospodarka europejska nie jest przygotowana w tak szybkim czasie – twierdzi Obajtek.

Różne frakcje w różnych krajach mogą bardzo mocno chcieć błyskawicznie prowadzić transformację, ale w momencie przejęcia odpowiedzialności za państwo ich pęd do szybkich zmian jest mniejszy. Paliwa jeszcze długo w tej części Europy będą służyć motoryzacji i nam wszystkim. To nie jest powód, abyśmy nie byli przygotowani do transformacji. Musimy inwestować w paliwa alternatywne i w granicach rozsądku realizować te CAPEX-y inwestycyjne. Nie oczekujmy jednak, że zmiana zajdzie z roku na rok czy w dziesięć lat. Tego nie można dokonać drogą szybkiej rewolucji, ale może szybszej ewolucji – tłumaczył.