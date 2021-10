eCO2nference: Polska nie jest zapóźniona pod kątem innowacji!

Jak powiedział podczas zorganizowanej przez PKN Orlen ECO2nference Robert Jeszke z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska: „Technologie CCU i CCS mają wiele różnic ale łączy je to, że muszą one być sprawnie wdrażane.”

Czym są technologie CCU i CCS? CCU to proces polegający na wychwytywaniu dwutlenku węgla ze spalin oraz jego późniejszej utylizacji. Stanowi konkurencją technologię dla metody CCS. W odróżnieniu od sekwestracji dwutlenku węgla, CCU ma na celu wykorzystanie wychwyconego dwutlenku węgla oraz jego konwersji na inne substancje lub produkty (np. tworzywa sztuczne, beton, biopaliwo).

Z kolei CCS, czyli sekwestracja dwutlenku węgla to, jak informuje serwis teraz-środowisko.pl: „Proces polegający na wychwytywaniu dwutlenku węgla ze spalin oraz jego magazynowaniu, nazywana również sekwestracją dwutlenku węgla.Technologia ta ma na celu ograniczenie jego emisji do atmosfery. Metoda ta składa się z trzech głównych etapów: separacji dwutlenku węgla, jego transportu oraz zdeponowania w sposób nieszkodliwy dla środowiska, najczęściej mówimy tu o metodach składowania podziemnego w strukturach geologicznych. Stosowana jest w przemyśle energetycznym i chemicznym. Technologia CCS uważana jest obecnie za jedną z najbardziej kosztownych, najdroższym jej etapem jest proces separacji dwutlenku węgla.”

To właśnie usprawnienie tych technologii i uczynienie ich bardziej przystępnymi było głównym tematem spotkań.

Christopher vom Berg z Nova-Institut opisał czym zajmuje się w tej materii jego instytut: „Jako biolog pracuję nad odnawialnymi źródłami energii dla przemysłu chemicznego. Wpływ technologii na społeczeństwo i akceptacja społeczna dla nowych technologii to ważne tematy – problemy zawsze występują ale jestem optymistyczny.” Z kolei Paweł Sałek z Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP wskazywał, że mówienie o tym, iż Polska jest pod względem wdrażania takich technologii zapóźniona jest kompletnie nieuprawnione: „Jeśli chodzi o technologie CCS to pierwsze tego typu instalacje powstawały właśnie w Polsce, już w latach 70-tych. Oczywiście, pojawia się syndrom pewnej niechęci i określonych, społecznych emocji, jednak dzisiaj mamy sytuację w której pakiet Fit for 55 daje nowe ambicje, dzięki czemu technologie tego typu mają „nowe otwarcie”.

„Węgiel jest co prawda dziś passe, ale nowe technologie pozwalają na nowe możliwości przetwarzania tego surowca” – dodał Sałek. Z kolei Krzysztof Bolesta z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej wskazał, że: „Technologie o których rozmawiamy są znane, jednak dopiero zmiany w legislacji europejskiej pozwoliły nam ruszyć naprzód z wieloma projektami.”

ECO2nference to wydarzenie organizowane przez PKN Orlen w Płocku, w nowym centrum badawczo-rozwojowym, założonym przez naszego gospodarczego czempiona. Podczas konferencji uczeni i menadżerowie rozmawiają na temat tego w jaki sposób wdrażać nowe technologie wykorzystania węgla w nowej, zielonej rzeczywistości technologicznej.