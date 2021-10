Jak przebiega fuzja Lotosu z Orlenem?

Na jakim etapie jest obecnie fuzja Lotosu z Orlenem? Jak ustawiony jest harmonogram pracy a także jak jest rola centrów kompetencyjnych w całym procesie - o tym m.in. mówiono podczas rozmowy w pierwszym dniu Kongresu 590. Red. Maksymilian Wysoki rozmawiał w studiu Telewizji wPolsce.pl z Krzysztofem Nowickim, wiceprezesem zarządu ds. fuzji i przejęć, Grupy Lotos.

Jesteśmy przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, które ma do podjęcia dwie kategorie decyzji. Pierwsza to nasza wewnątrzzakładowa reorganizacja. Drugą grupą zagadnień, którą mają zająć się akcjonariusze to kwestia głosowań i wyrażenie zgody na realizację środków zaradczych. To jest niezbędne do tego, byśmy 14 listopada mogli złożyć do Komisji Europejskiej oświadczenie, informację o wypełnieniu zobowiązań, które wynikały z decyzji 14 lipca 2020. A następnie już mamy tryb od nas niezależny, a mianowicie Komisja Europejska będzie miała czas na wypowiedzenie się co do potwierdzenia tej okoliczności, że decyzja która już jest zgodą na koncentrację jest wypełniona treścią w sposób oczekiwany przez KE. I od tej daty jest 6 miesięcy na to byśmy wykonali czynność polegającą na połączeniu podmiotów – mówi Krzysztof Nowicki z Lotosu.