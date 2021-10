Francuska hipokryzja!: "Orzeczenie polskiego TK to atak na UE"

To bardzo poważna sprawa, to atak na Unię Europejską, a w praktyce ryzyko wyjścia Polski ze Wspólnoty - powiedział w piątek francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune, komentując orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Nie wspomniał o tym, że we Francji również obowiązuje prymat konstytucji i prawa krajowego nad unijnym

To bardzo poważne. To nie kwestia techniczna ani prawna. To kwestia w całości polityczna, która wpisuje się w długą listę prowokacji wobec Unii Europejskiej - powiedział Beaune na antenie stacji BFM TV. Istnieje niebezpieczeństwo faktycznego wyjścia (Polski - PAP) z Unii Europejskiej - dodał zaznaczając, że nie chciałby, by Polska opuściła Wspólnotę. Beaune określił orzeczenie jako dokonany przez polski Trybunał Konstytucyjny „atak na UE”.

Z kolei minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn powiedział w piątek, że rozwój wydarzeń w Polsce jest bardzo, bardzo niepokojący (…) musimy jasno powiedzieć, że polski rząd igra z ogniem.

Prymat prawa europejskiego jest kluczowy dla integracji europejskiej i naszego wspólnego europejskiego życia. Jeżeli ta zasada zostanie złamana, Europa, jaką znamy, zbudowana na Traktatach Rzymskich, przestanie istnieć - ostrzegł szef luksemburskiej dyplomacji.

W czwartek TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Wynik TK potwierdza to, co wynika z treści konstytucji, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na Facebooku. Zaznaczył, że Polska ma takie same prawa jak inne państwa i chce, by były one respektowane.

Morawiecki podkreślił równocześnie, że wejście Polski do UE było „jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci”, a „miejsce Polski jest i będzie w europejskiej rodzinie narodów”.

Prymat prawa krajowego

Polska nie jest jedynym krajem członkowskim, w którym wydane zostały takie orzeczenia o wyższości konstytucji i prawa krajowego nad prawem UE. Podobnie wyroki, wskazujące na prymat prawa krajowego nad unijnym, zapadały m.in. we Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii, czy na Litwie.

PAP/mt

