Wiceminister Jan Sarnowski laureatem „Cyfrowego Orła 2021 r."

Wiceminister finansów Jan Sarnowski otrzymał nagrodę „Cyfrowego Orła 2021” za pracę na rzecz cyfryzacji polskiego systemu podatkowego, uszczelnianie podatku VAT przy użyciu nowatorskich technologii, oraz wsparcie działalności e-commerce. Statuetkę wręczono podczas CEE Digital Summit Warsaw 2021.

Bardzo dziękuję za to ogromne wyróżnienie. Jestem to nagroda nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla całego zespołu, za wiele lat pracy i zaangażowania w to, żeby zapewnić branży cyfrowej równe warunki konkurencji. Robimy to na dwa sposoby. Tworząc bariery przed podatkowymi przestępcami i otwierając nowe usługi administracji. Takie które ułatwiają i przyspieszają obrót między firmami – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Tegoroczna nagroda wręczona została przez prezesa Związku Michała Kanownika podczas konferencji CEE Digital Summit Warsaw 2021 – spotkania branży cyfrowej Europy Środkowo-Wschodniej, w której udział biorą przedstawiciele firm technologicznych, eksperci i reprezentanci organizacji partnerskich Związku Cyfrowa Polska zrzeszeni w ramach CEE Digital Coalition.

– To w dowód uznania pracy na rzecz cyfryzacji mechanizmów podatkowych w sferze VAT, wpisującej się w ideę budowy e-państwa i prowadzenie polskiej polityki fiskalnej ku erze cyfrowej. Doceniamy nadanie polityce podatkowej Polski nowoczesnego, coraz bardziej cyfrowego charakteru. Tegoroczny Cyfrowy Orzeł to także nagroda za pracę na rzecz poszerzania rynków zbytów i uczciwej działalności polskich przedsiębiorstw w sieci dzięki pakietowi VAT e-commerce – to komentarz prezesa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika.

W tym roku „Cyfrowy Orzeł” został przyznany po raz piąty. Pierwszym laureatem tej nagrody był premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też: Orlen w offshore na wodach Litwy?

Mat. pras./kp