Europejskie Forum Przyszłości. Śląski pod znakiem esportu i podsumowań

Ostatni dzień Europejskiego Forum Przyszłości upłynął pod znakiem esportu, debat oksfordzkich oraz podsumowań. Odbył się również pokaz dronów.

Esport wychodzi z niszy

Ostatniego dnia Europejskiego Forum Przyszłości poznaliśmy też Narodową Drużynę Esportu, która będzie reprezentować Polskę podczas prestiżowych, międzynarodowych zawodów w stolicy Węgier - Budapeszcie - V4 Future Sports Festival.

Podczas briefingu prasowego Łukasz Trybuś, prezes Esports Association, przekonywał, że esport powoli wychodzi z cienia, a Stadion Śląski może już wkrótce stać się jego wizytówką. - To świetne miejsce i przestrzeń dostosowana do naszych potrzeb. Stadion Śląski może być przyszłością i wizytówką branży esportowej – ocenił.

O krótki komentarz odnośnie aktualnej kondycji globalnego esportu pokusił się również obecny w Chorzowie Vlad Marinescu, prezes IESF (International Esports Federation). - Liczba graczy esportu na całym świecie rośnie, a wiek kibiców spada. Kluczowy dla dalszego rozwoju tej dyscypliny jest również ogromny skok technologiczny, który jest nieodzownym elementem treningu - przekonuje Vlad.

EFP stawia na innowacje

Wciąż nie milkną echa wczorajszego konkursu inSilesia Investment SFR Competition. Pierwsze miejsce i 100 tys. zł zdobył Piotr Niedziela ze StorkJet. Druga nagroda i 30 tys. zł trafiły do Adama Cellary i Damiana Sromka z RealEye, a trzecia i 20 tys. zł do Adama Kukofki z Progresja New Materials, który opowiedział podczas briefingu o swoich odczuciach dotyczących zmagań na Stadionie Śląskim. - Poziom rywalizacji był wysoki. Wszyscy uczestnicy prezentowali ciekawe pomysły, dlatego nie spodziewaliśmy się miejsca na podium. Szczególnie, że znajdujemy się na wczesnym etapie rozwoju w porównaniu z naszym konkurentami.

Progresja New Matewrials ujęła jurorów swoim rozwiązaniem, które mocno wpisuje się w trend ekologiczny, czyli przetwarzanie odpadów na proszki do druku 3D, z których wytwarzane są gotowe produkty.

Przyszłość Śląskiej Kolei i turystyki w regionie

Podczas ostatniego dnia Forum odbył się także specjalny panel: Europejski transport kolejowy 2050. Wydarzenie uświetnił udział przedstawicieli Kolei Śląskich, którzy przedstawili uczestnikom główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu w dziedzinie transportu. Poznaliśmy przy okazji plan Kolei na lata 2022-2027 oraz spojrzenie na rozwój technologii i innowacji dla całej branży.

Panel ,,Turystyka w dobie postcovid” przybliżył nam natomiast perspektywę na zmiany, okresowe lub trwałe, jakie zaszły ostatnio w tej branży. Prelegenci odpowiedzieli na pytania, jaki jest obraz polskiej turystyki po ponad roku zmagań z pandemią, jak zmienił się obraz polskiego rynku hotelarskiego/rynku biur podróży/atrakcji turystycznych/rynku imprez turystycznych, w tym turystyki biznesowej.

Śląsk znaczy przemysł

Na finiszu EFP mieliśmy również okazję udziału w konferencji Śląskiego Klastra Lotniczego. Panel uświetnił pokaz dronów, które stanowiły ważny element dyskusji na temat rozwoju technologii na Śląsku.

Podczas panelu dyskusyjnego o odpowiedzialnej transformacji gospodarczej opartej na wiedzy i innowacjach przemawiał z kolei Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. W czasie dyskusji prezes PGG S.A. przedstawił dane, które pozwalają uzmysłowić sobie skalę zadania, przed jakim stoją samorządy i środowisko, w którym działa górnictwo, władze i biznes regionu. W ujęciu wartościowym w regionie powstaje 13 proc. produktów wytwarzanych w Polsce. Co ósma złotówka przeznaczona na inwestycje w kraju wydana została na terenie województwa województwa śląskiego.

Mat. pras./kp