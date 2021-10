Konkurs Chopinowski: II etap przesłuchań rozpoczęty

Polscy pianiści Szymon Nehring i Kamil Pacholec zagrają w sobotę w sesji porannej II etapu przesłuchań XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Do II etapu, który trwać będzie od 9 do 12 października, zakwalifikowało się 45 pianistów, w tym dziewięciu z Polski. „To, że w kolejnym, drugim etapie Konkursu Chopinowskiego znalazło się więcej artystów niż to przewiduje regulamin, świadczy o bardzo wysokim poziomie uczestników i całego Konkursu. Podobnie zresztą było z samym Konkursem, do którego wystartowało 87 zamiast 80 pianistów” - powiedziała PAP krytyk Dorota Szwarcman.

W programie sobotniego występu Szymona Nehringa znalazły się utwory: Impromptu Ges-dur op.51, Polonez-fantazja As-dur op.61, Walc As-dur op.64 nr 3, Andante spinato i Wielki Polonez Es-dur op.22.

Kamil Pacholec interpretować będzie kompozycje: Polonez fis-moll op.44, Impromptu Fis-dur op.36, Walc F-dur op.34 nr 3, Walc Des-dur op.64 nr2, Walc cis-moll op.64 nr 2 oraz Scherzo b-moll op. 31.

W II etapie zakwalifikowanych uczestników obowiązuje odmienny repertuar. Powinien on zawierać m.in. wybranego walca i poloneza. Szczegółowy spis obowiązujących kompozycji znajduje się w zakładce Kompozycje na stronie Konkursu NIFC.

Jak zwracają uwagę organizatorzy Konkursu z NIFC niektóre kompozycje cieszą się w tym roku dużo większą popularnością od pozostałych. Podczas I etapu Konkursu Chopinowskiego najczęściej wykonywanymi kompozycjami były Ballada f-moll op. 52 i Etiuda gis-moll op. 25 nr 6 – każdą z nich zagrano aż 18 razy. Nieco rzadziej grano otwierającą op. 10 Etiudę C-dur i Nokturn H-dur op. 62 nr 1, wykonane przez 17 uczestników. Po 16 razy wybrzmiały Etiuda a-moll 25 nr 11, Etiuda As-dur op. 10 nr 10, Etiuda e-moll op. 25 nr 5, Nokturn c-moll op. 48 nr 1 oraz Etiuda F-dur op. 10 nr 8. Tylko po dwa razy jury i publiczność wysłuchali w I etapie Scherzo h-moll op. 20 i Etiudę es-moll op. 10 nr 6.

Całość Konkursu będzie transmitować Program Drugi Polskiego Radia. Koncerty będą wzbogacone o informacje, relacje, rozmowy z ekspertami. Program Drugi będzie także emitował archiwalne nagrania konkursów. Komentarze eksperckie będzie można usłyszeć również na antenie Polskiego Radia Chopin, które dostępne jest w internecie i cyfrowym systemie DAB+.

W specjalnym serwisie multimedialnym konkurschopinowski.polskieradio.pl będzie można znaleźć wszystkie koncerty konkursu i związane z nim informacje oraz audycje chopinowskie ze wszystkich programów Polskiego Radia. Codzienne chopinowskie pasma programów zaplanowały oprócz Dwójki główne anteny PR: Jedynka, Trójka i Czwórka. Podczas Koncertu Laureatów - w czwartek 21 października w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej prezes Polskiego Radia wręczy nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków Chopina. To wyróżnienie jest przyznawane przez publicznego nadawcę radiowego już od I Konkursu - w 1927 r.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października 2021 r.

