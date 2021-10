40 proc. wzrost ataków r/r. Rośnie zagrożenie ze strony ransomware

Na świecie odnotowano się 40 procentowy wzrost ataków hakerskich w porównaniu do roku 2020 – informuje Check Point Research. W Polsce sytuacja jest analogiczna: do tej pory w 2021 roku rodzime organizacje doświadczały 567 ataków tygodniowo, czyli o 38 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Eksperci są zgodni, że konieczne jest zwiększenie nacisku na edukację internautów w zakresie bezpieczeństwa sieciowego

Październik, z inicjatywy Komisji Europejskiej, ustanowiono Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa ta ma za zadanie upowszechnić świadomość i wiedzę z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego oraz sposobów prewencji. To również nawiązanie do Międzynarodowego Miesiąca Świadomości Cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie specjaliści IT są zgodni, że podobne koncepcje są niezwykle potrzebne i powinny być rozpowszechniane w odpowiedzi na rosnące zagrożenia ze strony hakerów i cyberprzestępców.

Analizy specjalistów ds. bezpieczeństwa wskazują, że praktycznie z roku na rok rośnie liczba incydentów sieciowych, których konsekwencjami mogą być przejęcia sieci, wycieki poufnych danych czy zagrabienie naszych środków finansowych. Jak wynika z danych udostępnionych przez Check Point Research, w Polsce w 2021 roku nastąpił 38 proc. wzrost cyber-infekcji. Obecnie polskie firmy i organizacje doświadczają średnio 567 ataków każdego tygodnia. Jednocześnie 1,3 proc. polskich firm padło ofiarą najpoważniejszych w skutkach ataków ransomware.

Najczęściej atakowanym kontynentem jest obecnie Afryka, jednak to Europa i Ameryka Północna doświadczyły największych wzrostów rok do roku – odpowiednio o 65 i 57 proc. Średni światowy wzrost ataków cybernetycznych oscyluje w granicach 40 proc.

Jak wynika z ThreatCloud, platformy firmy Check Point Software, analizującej ruch sieciowy na całym świecie, sektorami najbardziej dotkniętymi atakami hakerskimi są Edukacja i Badania, zmagająca się 1468 atakami na organizację tygodniowo (o 60 proc. więcej niż w ubiegłym roku), sektor administracji i obronny (1082) oraz opieka zdrowotna (752).

Ransomware stało się plagą przedsiębiorstw

Z obserwacji specjalistów Check Point Research wynika, że średnio jedna na 61 organizacji na świecie było dotkniętych oprogramowaniem ransomware. Oznacza to wzrost o 9 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Przedsiębiorstwami najbardziej zagrożonymi tego typu atakami są te z sektorów ISP (dostawcy usług internetowych) i MSP (dostawcy usług zarządzanych). Aż 3 proc. z nich doświadczyło incydentów z udziałem oprogramowania szyfrującego dane w celu uzyskania okupu. Zdaniem Check Point Research innymi branżami z nadreprezentacją ofiar ransomware są również opieka zdrowotna (odnotowująca 32 proc. wzrost r/r) oraz dostawcy oprogramowania (+21 proc.).

W Polsce ofiarami ransomware mogło paść nawet 1,3 proc. przedsiębiorstw podłączonych do sieci. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że nastąpił 14 proc. spadek tego typu ataków w porównaniu do 2020 roku.

Październik jest miesiącem świadomości cyberbezpieczeństwa, a co za tym idzie powinien być czasem refleksji nad naszą rolą w zapewnieniu lokalnego i globalnego bezpieczeństwa. Od wybuchu pandemii cyberprzestępcy na całym świecie przystąpili do działania, aby wykorzystać nadarzające się możliwości. W związku z ciągłym wzrostem cyberataków, firma Check Point Software zaleca, aby organizacje przyjęły zapobiegawcze podejście do cyberbezpieczeństwa, zamiast opierać się sposobach rozwiązywania już wyrządzonych szkód – mówi Omer Dembinsky, menedżer grupy analizującej dane w Check Point Software Technologies.

Choć ransomware jest jednym z najbardziej niszczycielskich zagrożeń dla firm na całym świecie to, najczęściej wykrywanym typem malware’u są botnety, atakujące co tydzień około 8 proc. organizacji. W dalszej kolejności zagrożenia dla naszych danych i finansów płyną z malware’ów bankowych (4,6 proc.), które urosły o 26 proc. r/r. Hakerzy nadal często infekują nasze urządzenia w celu wykorzystania ich mocy przerobowych dla kopania kryptowalut. Tego typu oprogramowanie atakuje ok. 4,2 proc. sieci firmowych tygodniowo, jednak w tym roku odnotowało 22 proc. spadek.

