Premier: kto nie szanuje polskiej wsi, nie ma szacunku dla suwerenności

Być polskim patriotą, to być wiernym ojcowiźnie i być wiernym polskiemu rolnictwu. Jeśli ktoś nie szanuje polskiej wsi, to nie ma też szacunku dla Konstytucji i polskiej suwerenności - napisał premier Mateusz Morawiecki w sobotę na Facebooku

W sobotę podczas konwencji PiS w Przysusze prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawili propozycje z myślą o polskiej wsi i rolnikach.

Wśród najważniejszych „7 spraw dla polskiej wsi” znalazły się: dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich przedsiębiorstw do 50 ha, przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa, nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników. Ponadto jest to 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego – bez zbędnych formalności, bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście, 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa, a także skuteczna walka z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej.

Być polskim patriotą, to być wiernym ojcowiźnie i być wiernym polskiemu rolnictwu. Polska wieś zawsze była wierna Polsce, jednak Polska nie zawsze była wierna polskiej wsi, wobec której ma dług wdzięczności - napisał premier w sobotę na Facebooku. Niestety, w liberalnej III RP wobec wsi zastosowano brutalne metody gospodarcze i społeczne. Ta mroczna przeszłość musi odejść na zawsze. Mieszkańcy wsi to prawie połowa Polaków – jednak przy Okrągłym Stole po 89’ zabrakło ich reprezentantów - zauważył szef rządu. Dodał, że liberałowie przez 25 lat traktowali wieś jak piąte koło u wozu. Najwyższy czas, żeby dać tym terenom szanse i perspektywy normalnego rozwoju. Trzeba przypomnieć to mieszkańcom miast i partiom politycznym, którym bliżej jest do Berlina i Brukseli niż do Przysuchy czy Gielniowa - wskazał. Jeśli ktoś nie szanuje polskiej wsi, to nie ma też szacunku dla Konstytucji i polskiej suwerenności. W gminie Rąbino przez 30 lat nie było inwestycji. Zdążyliśmy w tym czasie wejść do NATO, UE czy budować galerie handlowe - podkreślił Morawiecki. Nasz plan pokazaliśmy czynem i konkretnymi inwestycjami. To element różnicy między nami a naszymi poprzednikami, którym KE wytknęła 30 do 40 mld luki VAT. Wielką stratę, którą my odzyskaliśmy z rąk przestępców w białych kołnierzykach. Na tym budujemy naszą wiarygodność i przyszłość - napisał.

W swoim wpisie wskazał też na wprowadzenie wielkiego programu budowy dróg gminnych i powiatowych, remonty szkół, remiz strażackich czy programy dla Kół Gospodarstw Wiejskich. „Strażak, który przechodzi na emeryturę będzie miał dodatek 200 zł do emerytury” - dodał.

Zapowiedział wprowadzenie ubezpieczenia od klęsk w rolnictwie, gdyż - jak zaznaczył - dotychczasowe programy były niewystarczające. „Każdy dostanie dopłatę do ubezpieczenia rolnego w maksymalnym wymiarze, zgodnie z regułami UE. Aby zlikwidować skutki suszy, będziemy oferować dopłatę 15 tys. zł na budowę zbiornika wodnego” - poinformował.

Polski rolnik nie jest gorszy od rolnika niemieckiego czy francuskiego. Zrobimy wszystko, aby w najbliższych 2 latach poziom dopłat do 1 ha dla 97 proc. rolników był taki sam lub wyższy, jak średnia UE. Uprościmy handel płodami rolnymi. Bez opłat rolnicy będą mogli handlować nimi po całej Polsce. Wszystko po to, by jak najwięcej zostało w kieszeni polskich rolników - wyliczał premier.

Wskazał, że rolnicy są konkretni. „Tylko ten, kto jest wiarygodny może doprowadzić do rewolucji wiarygodności. Chylę czoło przed nimi i przed ich ciężką pracą wykonywaną dla bezpieczeństwa żywnościowego całej Polski” - napisał szef rządu.

Za trud i za wasze wielkie dzieło, dziękuję w imieniu Polaków. Za to, że jesteście i stoicie na straży polskiej wiary i tradycji. Dziękuję za Waszą cierpliwość do nas. Staramy się, ale czasem popełniamy błędy. Przepraszam za nie i dziękuję jeszcze raz za cierpliwość. Wierzę, że razem z PiS będziemy mogli polską wieś podnieść ku nowoczesności, bez zabarwień ideologicznych. Polski rolnik stoi bowiem na froncie obrony wolności i normalności. Wolno jeść mięso, pić mleko, łowić ryby – to jest normalność - dodał.

Wskazał też, że gospodarstwo rolnika to jego bastion. „Dlatego zabudowania gospodarcze do 300 m będą mogły być budowane na zgłoszenie. Rolnik, który przechodzi na emeryturę rolniczą będzie miał możliwość zatrzymania swojego gospodarstwa” - zapowiedział.

Chcemy również, by mieszkańcy wsi i miasteczek mogli żyć i kształcić się tam, gdzie mieszkają, a nie wyjeżdżać za granicę. Chcemy, by nasi rodacy wracali do Polski - napisał premier.

Zaapelował, by uważać na fałszywe propozycje. „PO-PSL obiecywali, że nie podniosą wieku emerytalnego, jednak go podnieśli. My jesteśmy wiarygodni, podnieśliśmy emerytury, daliśmy 500+ – także po to, by wyrównać poziom życia między miastem a wsią” - przypomniał.

Polska wieś zasługuje, by zagościła na niej nowoczesność. Polski Ład ma ją unowocześniać, przy zachowaniu suwerenności, tradycji i wiary. To powód do nadziei na lepszą przyszłość, której gwarantem jest Zjednoczona Prawica. Wierzę, że dla wszystkich starczy miejsca. Że Polski Ład dla polskiej wsi jest dobrą obietnicą i nadzieją na przyszłość - podkreślił Morawiecki.

