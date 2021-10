Kolejny skandal z Facebookiem w roli głównej

To nie są łatwe dni dla Marka Zuckerberga

Coraz głośniej robi się o aferze w sprawie Louisa Barclaya. Stworzył on rozszerzenie Unfollow Everything. Miała na celu doprowadzenie, by ludzie zadziej korzystali z Facebooka. Jest szczególnie przydatne dla osób uzależnionych od mediów społecznościowych. Pozwalała użytkownikom jednym kliknięciem wycofać wszystkie wcześniejsze kliknięcia w przyciski „obserwuj” na fanpage’ach na Facebooku.

W odpowiedzi, bez podania powodów zostały zablokowane konta Barclaya na Facebooku i Instagramie. Jak czytamy na „Komputer Świat” - „prawnicy Facebooka żądają też od Barclaya całej dokumentacji jego rozszerzenia, a także wzywają do zwrotu środków zarobionych na, według nich, nielegalnej działalności związanej z Facebookiem”.

Rozszerzenie funkcjonuje zaledwie rok, ale szybko zyskało popularność.

Jeśli ktoś stworzy narzędzie, które uczyni Facebooka mniej uzależniającym, pozwoli użytkownikom korzystać z pozytywnych funkcjonalności Facebooka, ograniczając wpływ tych negatywnych, jak zareaguje Facebook? - spytał Barclay w tekście na portalu Slate.com. - Znam odpowiedź, ponieważ stworzyłem takie narzędzie, a Facebook je zniszczył - dodam.

O sprawie jest coraz głośniej i pojawiają się głosy, że pokazuje tylko w jakim kierunku działa Facebook.

