Rozpoznawalność marki Orlen wśród Polaków wynosi 90 procent

Markę Orlen znało 90 proc. respondentów ankietowanych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) we wrześniu br., w tym 94% proc. aktywnych kierowców, podał Instytut w raporcie „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce. III edycja”, którego PKN Orlen jest partnerem. Kolejne miejsca wśród najbardziej rozpoznawalnych sieci stacji paliw zajęły: BP (66 proc.), Lotos (62 proc.) i Shell (60 proc.). Co trzecia zapytana osoba kojarzy marki Circle K i Moya, a Amic uzyskał 21% wskazań

Orlen pozostaje najbardziej zaufaną siecią stacji w Polsce, która była najczęściej wybieraną w ciągu trzech ostatnich miesięcy zarówno przez osoby tankujące paliwo (57 proc. respondentów), jak i osoby korzystające z oferty pozapaliwowej (40 proc. respondentów). To wyniki ponad dwa razy wyższe niż dwóch kolejnych marek łącznie, zaznaczył PKN Orlen w komunikacie koncernu poświęconym raportowi.

Segment detaliczny jest ważnym filarem działalności PKN Orlen, który generuje zysk operacyjny na poziomie 3 mld zł rocznie. Zgodnie ze strategią, chcemy dalej dynamicznie rozwijać ten obszar, inwestując w niego do 2030 r. ok. 11 mld zł. Przełoży się to na wzrost zysku EBITDA tego segmentu do ok. 5 mld zł rocznie. Dlatego odpowiadając na rynkowe trendy konsekwentnie unowocześniamy nasze obiekty, wprowadzamy nowe usługi pozapaliwowe, dbamy aby jakość produktów i obsługi spełniała oczekiwania klientów. Jesteśmy zdecydowanym liderem w tym obszarze. Wyniki badania IBRiS to potwierdzają - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.