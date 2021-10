Jest i pozytyw. Zdrowie emocjonalne ważniejsze dla Facebooka

Wreszcie pozytyw! Facebook przedstawia szereg działań i zmian, którymi chce udowodnić, że stan psychiczny jego użytkowników jest dla firmy ważny. To nie tylko ważne w kontekście ostatnich afer. Przecież Facebook, gdyby tylko chciał, mógłby zostać największą poradnią psychologiczną na świecie - a połamany i popękany świat - czyli ludzie - wydaje się teraz tego bardzo potrzebować, bo ciężko byłoby i bez sprawy algorytmów

Pandemia przyczyniła się do zwrócenia uwagi na znaczenie odporności emocjonalnej – wywołując rozmowy i pomagając znormalizować dyskusje na temat zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Facebook współpracuje z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz organizacjami na całym świecie, aby zapewnić ludziom wsparcie, którego potrzebują. Z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego udostępnia nowe treści i narzędzia, aby zachęcić ludzi do rozpoczęcia rozmów na temat zdrowia psychicznego - informują służby prasowe Facebooka**

Ponad 23 miliony ludzi na całym świecie skorzystało już z zasobów organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym zgromadzonych w centrum Zdrowia Emocjonalnego na Facebooku. To miejsce gdzie znajdują się artykuły i porady dotyczące tematów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak stres, lęk, depresja, kryzys emocjonalny, żałoba czy strata. Oprócz wskazówek, znajdują się tam także przydatne linki do stron organizacji niosących pomoc czy też numery telefonu zaufania.

Teraz Facebook poszerza treści centrum o Karty Zasobów. Będą one prezentować wskazówki dotyczące zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia od światowych ekspertów i organizacji.

Natomiast na Messengerze przez cały październik dostępny będzie specjalny przycisk “Pokój do Rozmowy”, aby przypomnieć ludziom, jak ważne jest kontaktowanie się z bliskimi. Aby uzyskać dostęp do przycisku “Pokój do Rozmowy”, należy utworzyć Pokój, wybrać aktywność “Pokój do Rozmowy”, a zaproszeni znajomi otrzymają link umożliwiający dołączenie.

Firmy pomagające w dbaniu o zdrowie psychiczne

Na Facebooku, obok rozmaitych grup wsparcia, działają także firmy, których działalność polega na szeroko rozumianym wspieraniu zdrowia psychicznego Polaków.

Przykładem jest Float Lubin, którego założycielka – pani Katarzyna Stasiak porzuciła swoją dotychczasową pracę, gdy zdała sobie sprawę z korzyści zdrowotnych płynących z floatingu. Postanowiła wtedy zbudować na tym swój biznes i dzisiaj prowadzi gabinet floatingowy, gdzie edukuje klientów jak dbać o swój dobrostan psychiczny. Jednocześnie pani Katarzyna wspiera aktywnie lokalną społeczność, fundując szkołom nagrody lub biorąc udział w zbiórkach na rzecz zwierząt.

Na rzecz równowagi psychicznej działa również pani Katarzyna Bujniewicz – profesjonalna trenerka, kreatorka wizerunku osobistego i specjalistka od zdrowia psychicznego. Na prowadzonym przez nią profilu na Instagramie, pani Katarzyna opowiada jak zwalczać stres, podnosić swoją samoocenę, być bardziej pewną siebie i uczyć się samoakceptacji.

Facebook wspiera lokalnie

Facebook w ostatnim roku przeprowadził dwie kampanie mające na celu wspieranie zdrowia psychicznego. Efektem jednej z nich jest poradnik stworzony we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacją eFkropka. Znajdują się w nim porady jak rozmawiać z bliskimi osobami w potrzebie. Pełna treść poradnika znajduje się na stronie www.PorozmawiajmyFB.pl.

W trosce o młode osoby LGBT+ w czerwcu br. Facebook połączył siły z Kampanią Przeciw Homofobii. Efektem tej współpracy była akcja społeczna Na wyciągnięcie ręki, która miała na celu udzielenie wsparcia młodym osobom LGBT+ i wskazanie, gdzie mogą szukać pomocy – tej specjalistycznej, którą niosą organizacje społeczne, jak i tej, którą mogą dać im rówieśnicy w grupach na Facebooku. Wszystkie informacje o organizacjach społecznych świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną i grupach wsparcia na Facebooku znajdują się na stronie www.nawyciagnieciereki.pl. W przypadku dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt - czytamy w oświadczeniu firmy.

