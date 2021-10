Chaos na gdyńskiej Estakadzie! Dudziński: "Zamieszanie trwa od wielu lat"

„Jest niestety przerażające, że prezydent Szczurek nie wysłał wniosku o wpisanie Estakady Kwiatkowskiego na listę dróg krajowych” - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl radny miasta Gdyni Marek Dudziński

wGospodarce.pl: Wokół Estakady Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni trwa spore zamieszanie.

Marek Dudziński: To zamieszanie trwa od wielu lat. I głównym winowajcą tego stanu rzeczy są władze miasta Gdyni z Wojciechem Szczurkiem na czele.

Sytuacja chyba jednak zaogniła się po interpelacji posła Rutki, dot. wpisania Trasy Kwiatkowskiego na listę dróg krajowych. Z odpowiedzi na interpelację wynika, że Prezydent Gdyni nie wysłał wniosku o wpis. Co to znaczy dla trasy i dla miasta?

To prawda. To jest niestety przerażające, że prezydent Szczurek nie wysłał wniosku o wpisanie Estakady Kwiatkowskiego na listę dróg krajowych. Ja również zadałem to pytanie prezydentowi. W odpowiedzi na moją interpelację otrzymałem odpowiedź, że prezydent Szczurek występował pięciokrotnie o nadanie Estakadzie statusu drogi krajowej… ale raz w 2002, dwa razy w 2009 i dwa razy w 2011. Jednakże, zgodnie z odpowiedziami na interpelacje posła Rutki oraz moją, za rządów Zjednoczonej Prawicy, Pan prezydent takiego wniosku nie złożył. Ba! Sam nawet napisał mi cyt. „(…) obecnie nie są prowadzone żadne rozmowy w kierunku przekazania drogi do zarządu i utrzymania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.” Dla trasy i miasta oznacza to przede wszystkim brak potrzebnej, gruntownej przebudowy drogi, której koszt oszacowano na 1 mld zł. Bo Gdyni nie stać na taki wydatek. Co więcej, oznacza to znacznie wyższe koszty utrzymania. Bo co innego, kiedy dzielimy się kosztami z zarządcą dróg krajowych, a co innego kiedy bierzemy na siebie całość prac, utrzymania itd.

Estakada nie jest w najlepszym stanie technicznym, co wyraźnie odczuwają kierowcy. Częste i długie remonty, zamykane pasy i długie objazdy. Czy jest jakakolwiek nadzieja na to, żeby ta kluczowa trasa funkcjonowała normalnie?

Oczywiście jest. Przede wszystkim odciążenie Estakady. Chociażby przez stworzenie alternatywnego przejazdu przez tunel pod przejazdami kolejowymi na ul. Puckiej. Od lat mieszkańcy i radni dopominali się o tą inwestycję. Dla porównania Wejherowo ma dwa czy trzy tunele. A Gdynia? Dzięki państwowej spółce PKP PLK ta inwestycja mam nadzieję, że ruszy w najbliższych latach. Jednak, czy władze miasta zamiast wydawać na promocję Pana prezydenta i niedziałające lotnisko, nie mogły stworzyć tej alternatywy dla Estakady już lata temu? Jak widać nie…

Jakie widzi Pan wyjście z tej sytuacji?

Pierwszym tak jak napisałem - alternatywny przejazd na północ Gdyni przez tunele na ul. Puckiej. Kolejną bardzo ważną alternatywą jest budowa Drogi Czerwonej. A dodatkowo w dalszej przyszłości kolej na północ Gdyni.