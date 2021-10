Szkół funkcjonujących w trybie zdalnym i hybrydowym będzie więcej

Nie będzie powrotu do nauki zdalnej we wszystkich szkołach, choć - w przypadku wzrostu zakażeń koronawirusem - szkół w trybie zdalnym i hybrydowym będzie więcej - powiedział we wtorek w Radiu Zet wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Rzymkowski zapewnił, że rząd - z powodu czwartej fali pandemii koronawirusa - nie planuje wstrzymania nauki stacjonarnej w całej Polsce. Jednak dodał, że „szkół w trybie zdalnym i hybrydowym będzie więcej” - jeśli będzie wzrastać liczba zakażeń.

Patrząc dzień po dniu, kiedy analizujemy liczbę szkół, które są w trybie zdalnym lub hybrydowym, oczywiście notujemy wzrost. Jednak na tle prawie 23 tysięcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych wczoraj mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 17 szkół w trybie zdalnym, a hybrydowym ponad 300” - zauważył Rzymkowski. W trybie zdalnym pracują zwykle małe szkoły, gdzie wszyscy mają ze wszystkimi kontakt. Hybryda w dużych szkołach. Ten system zdaje egzamin” - powiedział.

Jak dodał, tam gdzie jest najmniejszy odsetek zaszczepionych przeciw koronawirusowi - w woj. podkarpackim, lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim - jest wyższy odsetek szkół w trybie hybrydowym i zdalnym.

