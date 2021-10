WIDEO. Cztery lata więzienia za okulary Facebooka!

Według rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) specyfika inteligentnych okularów Facebooka sprawia, że można byłoby je zaliczyć do gadżetów szpiegowskich. W Rosji za kupowanie takich akcesoriów grozi kara do czterech lat więzienia.

Opinię FSB na temat gadżetu Facebooka opublikował w poniedziałek wieczorem portal TJournal. „Okulary te mogą mieć pewne właściwości konstrukcyjne, które pozwalają umieścić je w kategorii specjalnych urządzeń technicznych przeznaczonych do niejawnego pozyskiwania informacji” - głosi komunikat służb prasowych FSB.

Nie wyjaśniły one, które cechy pozwalają na taką ocenę. Niemniej, powołały się na przepisy rosyjskiego kodeksu karnego dotyczące gadżetów szpiegowskich. W Rosji za takie gadżety uważane są przedmioty i systemy stosowane do celowego ukrytego zbierania informacji. Nie są do nich zaliczane urządzenia pozwalające na nagrywanie głosu i obrazu, czy ustalanie lokalizacji, jeśli funkcje te są widoczne, a przedmioty są dostępne w handlu.

Facebook zaprezentował inteligentne okulary z dostępem do sieci we wrześniu br. wraz ze znaną marką okularów Ray-Ban. Za pomocą gadżetu będzie można zrobić zdjęcie, nagranie, posłuchać muzyki. Okulary Ray-Ban Stories będą odbierać komendy głosowe dzięki wbudowanemu mikrofonowi, a za pomocą wbudowanej w oprawki technologii bezprzewodowo będą łączyć się z aplikacją Facebook View.

W Rosji okularów Facebooka kupić na razie nie można, choć można je np. zamówić przez serwisy internetowe i sprowadzić pocztą.

W 2018 roku w poważne tarapaty wpadł rolnik z obwodu kurgańskiego, który kupił urządzenie śledzące GPS, by upilnować cielaka. Wobec rolnika wszczęto sprawę karną dotyczącą nielegalnego kupna „specjalnego urządzenia technicznego przeznaczonego do niejawnego pozyskiwania informacji”. Rolnik zamówił to urządzenie z Chin i został zatrzymany w trakcie odbioru paczki na poczcie. Mężczyzna zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że kupowanie tego rodzaju gadżetów jest karalne.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Pracującym rodzicom ma być łatwiej