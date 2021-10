Ominąć rafy i mielizny

Polski Ład ma szansę stać się kolejnym już, realizowanym z determinacją programem rządu, który dzięki wszechstronnemu wpływowi na gospodarkę będzie impulsem nie tyle ekonomicznym, ile społecznym. Nigdy jeszcze gospodarka i polityka społeczna nie były tak wyraźnie związane strategią, której celem jest po prostu poprawa jakości życia obywateli. Szukając zaś opisu państwa dobrobytu, państwa niepozostawiającego obywateli ani gospodarki samym sobie, państwa „opiekuńczego”, trzeba zauważyć, że w czasie pandemii COVID-19 i szalejących w całej Europie kolejnych fal zakażeń to pojęcie zmienia się w oczekiwany przez obywateli model gospodarczy i polityczny - pisze we wstępie do „Polskiego Kompasu 2021” Maciej Wośko redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl

Takie traktowanie gospodarki narodowej z wyraźnym udziałem i wpływem państwa, służącej obywatelom, a nie: wymagającej, zmuszającej, a nawet – co zapewne zgodne byłoby z postulatami neoliberalnych ekonomistów – tylko umożliwiającej czy „nieprzeszkadzającej”, odchodzi tym samym do historii. Przekonaliśmy się o tym w czasie lockdownów, gdy rządy (a polski rząd był jednym z pierwszych) uruchomiły pomoc dla biznesu na niespotykaną dotąd skalę. Pandemia udowodniła, jak ważne jest, by państwo uczestniczyło aktywnie w gospodarce – zarówno poprzez spółki skarbu, jak i instytucje, które są też przecież uczestnikami rynku.

Rodzina 500+ okazała się programem, który pierwszy raz od 1989 r. zmienił zupełnie krajobraz społeczno-gospodarczy i przyniósł efekty, jakich – przypuszczam – nawet architekci wymiernego wsparcia rodzin nie zakładali. Choć program nie wpłynął wyraźnie na dzietność ani nie zmienił demograficznych trendów w Polsce, dał polskim rodzinom – po raz pierwszy od 1989 r. – comiesięczny zastrzyk finansowy, który sprawił, że ubóstwo zaczęło spadać, a konsumpcja zaczęła rosnąć. I choć daleki jestem od tezy, że za sukcesem gospodarczym Polski ostatnich lat stoi jedynie program Rodzina 500+, to dzięki niemu rząd pokazał, że to może się udać.

Już wiemy, że polska gospodarka przebrnęła przez pierwszy „covidowy” rok z sukcesem. Wyniki i twarde liczby szczęśliwie przeczą wszystkim czarnym scenariuszom kreślonym od pięciu lat przez opozycję. Produkcja, popyt, eksport, sytuacja na warszawskim parkiecie, który zyskuje zainteresowanie inwestorów reprezentujących mocne rynki, wzrost PKB, a także – mimo wszystko – dobra sytuacja związana z opanowaniem społecznych skutków pandemii – wysokość płac, bezrobocie, pozwalają obalać kolejne mity i antyprognozy.

Rząd opiekuńczy i równocześnie zdecydowany, podejmujący nierzadko niepopularne wśród komentatorów decyzje, w czasach nadzwyczajnych jest tym elementem rynkowej gry, który może przechylić szalę w stronę gospodarczego sukcesu. I choć nikt rozsądny nie jest dziś w stanie przewidzieć wszystkich skutków pandemii, jedno zdaje się pewne – po strategii stymulowania gospodarki, wspierania zrównoważonego rozwoju, unikaniu pułapek średniego wzrostu i promowaniu innowacyjności przyszedł czas na nowy, zmodyfikowany przez skutki pandemii plan rozwojowy.

Takim – jak wierzymy – jest i będzie Polski Ład, którego założenia, zręby stawiamy w tym roku w polu dyskusji autorów „Polskiego Kompasu”. Jak zawsze wskazują oni szanse, wymieniają pozytywne skutki strategii, ale też – co szczególnie istotne – zagrożenia, mielizny, rafy, o które najlepszy plan podróży może się rozbić. To przecież podstawowa funkcja kompasu – wskazywać dobry kierunek, pomagać nawigować i omijać niebezpieczeństwa.

Wierzę, że – podobnie jak od siedmiu lat – tegoroczne wydanie „Polskiego Kompasu” będzie lekturą istotną, wydawnictwem nie tyle dokumentującym wydarzenia ostatniego roku, ile wskazującym strategie na rok kolejny. Jeśli tak się stanie, będzie to niewątpliwie zasługą autorów, którym dziękuję, że zgodzili się przygotować niezwykle ciekawe i pouczające publikacje.

Zapraszam do lektury!

Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl

