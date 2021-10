Singapur: Coraz mniejsze popracie dla polityki "zero covid"

Tylko 15 proc. Singapurczyków popiera dotychczasową rządową strategię „zero covid” - wynika z sondażu internetowego Milieu Insight, singapurskiej firmy analitycznej, którego wyniki podał we wtorek Bloomberg. Na początku miesiąca restrykcyjną politykę wobec pandemii popierało 22 proc. społeczeństwa.

Obecnie prawie jedna trzecia mieszkańców Singapuru (29 proc.) popiera możliwość pełnego funkcjonowania państwa i społeczeństwa pomimo epidemii koronawirusa. Wcześniej za tą opcją opowiedziało się 23 proc. respondentów.

W najnowszym badaniu wzięło udział 1201 osób.

Premier Singapuru Lee Hsien Loong w sobotnim przemówieniu opowiadał się za wprowadzeniem strategii pełnego funkcjonowania pomimo epidemii i mówił, że jego rząd zamierza odejść od polityki „zero covid”. Zdaniem szefa rządu, mimo że dalej będą występowały przypadki infekcji koronawirusem, Singapur nie może pozostawać zamknięty na czas nieokreślony.

W weekend rząd ujawnił szereg nowych regulacji związanych z pandemią, które niedługo wejdą w życie. Będą to m.in. uproszczone sposoby przeprowadzania testów na obecność koronawirusa, programy leczenia domowego oraz zakaz wstępu do centrów handlowych dla osób niezaszczepionych. Rozszerzono także uprawnienia do przyjmowania dodatkowych dawek szczepionki dla osób w wieku 30 lat i więcej, które już zostały w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19.

Czytaj też: Niemcy: wzrost zaszczepionych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

PAP/kp