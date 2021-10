Warszawska giełda bije rekordy! Indeks WIG na historycznym szczycie

WIG20 i WIG przez większą część dnia pozostawały ok. 0,4 proc. pod kreską, po trzech wzrostowych sesjach, jednak na koniec dnia zdołały poprawić rekordy z poprzedniej sesji. Choć mocno traciło Allegro, to wzrosty LPP i CD Projektu pozwoliły WIG20 wyznaczyć nowe 3-letnie maksimum. WIG zbliżył się do poziomu 75 tys. pkt i poprawił historyczny szczyt.

„Za nami niezwykle aktywna sesja. Z pozoru WIG20 zyskał jedynie 0,61 proc., jednak i tak był jednym z najmocniejszych indeksów w Europie i ponownie zachowywał się lepiej od rynków bazowych. Ponadto, odbyło się to przy ponad 6-proc. spadku Allegro, które waży blisko 8 proc. w WIG20. Świadczy to o sile rynku. Choć jesteśmy na rekordowych poziomach, to bardzo wysokie obroty zdają się potwierdzać trend wzrostowy” - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

„Krajowe indeksy początkowo miały pewne problemy z wyjściem nad kreskę, jednak po wejściu do gry kapitału zagranicznego widać było odbicie. Na małych i średnich spółkach, gdzie handlują głównie inwestorzy indywidualni, lekko przeważyły spadki” - dodał.

Ostatecznie WIG20 zyskał 0,61 proc. poprawiając 3-letni szczyt do 2.472,33 pkt., a WIG wzrósł o 0,37 proc. do rekordowych 74.736,92 pkt. Indeks średnich spółek zakończył trwającą 9 sesji serię wzrostów i poszedł w dół o 0,17 proc. do 5.574,17 pkt. sWIG80 stracił 0,11 proc. do 21.685,30 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW w Europie traciła połowa indeksów, w tym niemiecki DAX 0,3 proc. WIG20 był na czwartym miejscu pod względem wzrostów, za rynkami w Szwecji, Grecji i na Islandii.

W USA główne indeksy traciły w tym czasie po ok. 0,1 proc.

Na krajowym rynku dziewiątą sesję z rzędu obroty przekroczyły 1 mld zł. Tym razem wyniosły 2,26 mld zł - najwięcej w trwającej od ponad tygodnia serii. Ponad 1,7 mld zł przypadło na największe spółki.

PAP/kp